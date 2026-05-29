Këshilli Bashkiak i Shkodrës vendos çmimin tavan për shezlongët, jo më shumë se 900 lekë në Velipojë
Në mbledhjen e këshillit bashkiak të Shkodrës u miratuan një sërë pikash të rëndësishme, ndër të cilat edhe projektvendimi për çmimet tavan për dhënien me qira ditore të çadrave dhe shezlongëve në plazhin e Velipojës për sezonin turistik 2026.
Sipas vendimit të miratuar, çmimi maksimal për një çadër me dy shezlongë do të jetë deri në 900 lekë me TVSH, ndërsa për një gazebo çmimi nuk do të kalojë 1500 lekë me TVSH.
Mësohet se vendimi u votua me 26 vota pro, 1 kundër dhe 3 abstenime.
Duke vlerësuar nevojën për garantimin e një niveli tarifor të përballueshëm për familjet dhe vizitorët ditorë, sigurimin e një raporti të drejtë midis kostos së ofrimit të shërbimit dhe çmimit të aplikuar, si dhe nxitjen e konkurrencës së ndershme ndërmjet subjekteve private dhe shmangien e praktikave abuzive, u theksua se ky vendim synon të mbajë nën kontroll tarifat gjatë sezonit veror.
Qëllimi është shmangia e abuzimeve me çmimet dhe garantimi i më shumë aksesit për pushuesit që frekuentojnë plazhin e Velipojës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.