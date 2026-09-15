Khachapuri adjaruli — buka gjeorgjiane në formë varke me djathë, vezë dhe gjalpë
Pjata kombëtare e Gjeorgjisë: brumë i butë në formë varke i mbushur me djathë të shkrirë, i kurorëzuar me vezë dhe një copë gjalpë — një kombinim që të lë pa fjalë.
Khachapuri adjaruli është pjata më e famshme e kuzhinës gjeorgjiane dhe vjen nga rajoni i Axharisë buzë Detit të Zi. Emri vjen nga fjalët “khacho” (gjizë/djathë) dhe “puri” (bukë). Është një bukë e pjekur në formë varke, e mbushur me djathë të shkrirë, me një vezë dhe gjalpë sipër që përzihen në momentin e shërbimit — hahet me duar, duke zhytur copat e brumit në mbushjen kremoze.
Përbërësit (për 4 varka / 4 porcione)
Brumi:
- 500 g miell
- 7 g maja e thatë aktive (1 pakete)
- 1 lugë çaji sheqer
- 1 lugë çaji kripë
- 250 ml ujë i vakët
- 60 ml qumësht i vakët
- 2 lugë gjelle vaj ulliri
Mbushja:
- 300 g djathë sulguni (ose përzierje mozzarella + feta e kripur)
- 200 g djathë i bardhë i kripur (feta)
- 4 vezë (për sipër)
- 60 g gjalpë i ftohtë, në copa
Hapat e përgatitjes
- Aktivizo majanë: përzie majanë me sheqerin dhe ujin e vakët dhe lëre 10 minuta derisa të shkumëzojë.
- Përgatit brumin: në një enë të madhe përzie miellin me kripën, shto majanë e aktivizuar, qumështin dhe vajin e ullirit. Punoje brumin 8–10 minuta derisa të bëhet i butë dhe elastik. Mbulojeni dhe lëreni të vijë në vend të ngrohtë 1–1.5 orë, derisa të dyfishohet në vëllim.
- Përgatit mbushjen: griji djathërat dhe përzieji mirë në një enë.
- Formo varkat: ndaje brumin në 4 pjesë të barabarta. Hap secilën pjesë në formë ovale (rreth 20 cm). Shpërndaje mbushjen me djathë në mes, duke lënë rreth 2 cm skaje bosh. Rrotullo skajet nga brenda drejt mesit dhe mbyll majat, duke formuar formën e “varkës”.
- Piq: vendosi varkat në tepsi të shtruar me letër pjekjeje dhe piqi në furrë të parangrohur në 220°C për 12–15 minuta, derisa brumi të marrë ngjyrë të artë.
- Shto vezën: hiqe tepsinë nga furra, thyej me kujdes një vezë në mes të çdo varke mbi djathin e nxehtë, dhe ktheje në furrë edhe 2–3 minuta — e bardha duhet të mpikset, por e verdha të mbetet e lëngshme.
- Shërbeje: vendos një copë gjalpë të ftohtë sipër çdo khachapuri. Në tavolinë, përzieje vezën me djathin e shkrirë me pirun dhe zhyte copat e brumit të kërcitur në mbushje. Shërbehet menjëherë, sa është i nxehtë.
Koha e përgatitjes: 30 minuta (+ 1–1.5 orë ardhje e brumit). Koha e pjekjes: 15–18 minuta. Porcione: 4.
Foto: Eugene Krasnaok / Wikimedia Commons (CC BY-SA).
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