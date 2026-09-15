Tiranë 27°C · Pjesërisht vranët 15 Shtator 2026
S&P 500 7,582 ▼0.5%
DOW 51,922 ▼0.95%
NASDAQ 26,006 ▼0.69%
NAFTA 104.81 ▲3.37%
ARI 4,324 ▼0.64%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $76,040 ▼ -3.17% ETH $2,415 ▼ -3.57% XRP $1.3887 ▼ -0.86% SOL $99.2500 ▼ -2.54%
S&P 500 7,582 ▼0.5 % DOW 51,922 ▼0.95 % NASDAQ 26,006 ▼0.69 % NAFTA 104.81 ▲3.37 % ARI 4,324 ▼0.64 % S&P 500 7,582 ▼0.5 % DOW 51,922 ▼0.95 % NASDAQ 26,006 ▼0.69 % NAFTA 104.81 ▲3.37 % ARI 4,324 ▼0.64 %
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
15 Sht 2026
Breaking
Raporti i Pentagonit: lufta me Iranin kushtoi 33.4 miliardë dollarë — 18 ushtarë të vrarë, mbi 800 të plagosur Scooter Braun drejt martesës me Sydney Sweeney? Marta Kos në Parlamentin Evropian për Mlladiçin: “Ndalni përdorimin e së kaluarës si pengesë për të ardhmen” Nisin punimet për Bypass-in e Elbasanit, Karakaçi: Projekti lidh korridoret kryesore rrugore SHBA – Pentagoni lehtëson rregullat, lejon raportimin e informacioneve sekrete për UFO-t
Menu
Receta gatimi

Khachapuri adjaruli — buka gjeorgjiane në formë varke me djathë, vezë dhe gjalpë

Pjata kombëtare e Gjeorgjisë: brumë i butë në formë varke i mbushur me djathë të shkrirë, i kurorëzuar me vezë dhe një copë gjalpë — një kombinim që të lë pa fjalë.

· 3 min lexim
Khachapuri adjaruli — bukë gjeorgjiane në formë varke me djathë, vezë dhe gjalpë

Khachapuri adjaruli është pjata më e famshme e kuzhinës gjeorgjiane dhe vjen nga rajoni i Axharisë buzë Detit të Zi. Emri vjen nga fjalët “khacho” (gjizë/djathë) dhe “puri” (bukë). Është një bukë e pjekur në formë varke, e mbushur me djathë të shkrirë, me një vezë dhe gjalpë sipër që përzihen në momentin e shërbimit — hahet me duar, duke zhytur copat e brumit në mbushjen kremoze.

Përbërësit (për 4 varka / 4 porcione)

Brumi:

  • 500 g miell
  • 7 g maja e thatë aktive (1 pakete)
  • 1 lugë çaji sheqer
  • 1 lugë çaji kripë
  • 250 ml ujë i vakët
  • 60 ml qumësht i vakët
  • 2 lugë gjelle vaj ulliri

Mbushja:

  • 300 g djathë sulguni (ose përzierje mozzarella + feta e kripur)
  • 200 g djathë i bardhë i kripur (feta)
  • 4 vezë (për sipër)
  • 60 g gjalpë i ftohtë, në copa

Hapat e përgatitjes

  1. Aktivizo majanë: përzie majanë me sheqerin dhe ujin e vakët dhe lëre 10 minuta derisa të shkumëzojë.
  2. Përgatit brumin: në një enë të madhe përzie miellin me kripën, shto majanë e aktivizuar, qumështin dhe vajin e ullirit. Punoje brumin 8–10 minuta derisa të bëhet i butë dhe elastik. Mbulojeni dhe lëreni të vijë në vend të ngrohtë 1–1.5 orë, derisa të dyfishohet në vëllim.
  3. Përgatit mbushjen: griji djathërat dhe përzieji mirë në një enë.
  4. Formo varkat: ndaje brumin në 4 pjesë të barabarta. Hap secilën pjesë në formë ovale (rreth 20 cm). Shpërndaje mbushjen me djathë në mes, duke lënë rreth 2 cm skaje bosh. Rrotullo skajet nga brenda drejt mesit dhe mbyll majat, duke formuar formën e “varkës”.
  5. Piq: vendosi varkat në tepsi të shtruar me letër pjekjeje dhe piqi në furrë të parangrohur në 220°C për 12–15 minuta, derisa brumi të marrë ngjyrë të artë.
  6. Shto vezën: hiqe tepsinë nga furra, thyej me kujdes një vezë në mes të çdo varke mbi djathin e nxehtë, dhe ktheje në furrë edhe 2–3 minuta — e bardha duhet të mpikset, por e verdha të mbetet e lëngshme.
  7. Shërbeje: vendos një copë gjalpë të ftohtë sipër çdo khachapuri. Në tavolinë, përzieje vezën me djathin e shkrirë me pirun dhe zhyte copat e brumit të kërcitur në mbushje. Shërbehet menjëherë, sa është i nxehtë.

Koha e përgatitjes: 30 minuta (+ 1–1.5 orë ardhje e brumit). Koha e pjekjes: 15–18 minuta. Porcione: 4.

Foto: Eugene Krasnaok / Wikimedia Commons (CC BY-SA).

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu