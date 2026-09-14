Kina kritikon idenë se është në “konkurrencë e keqe” për inteligjencën artificiale
Kina ka reaguar kundër asaj që e ka quajtur “narrativa kërcënimi” mbi qeverisjen e inteligjencës artificiale dhe ka paralajmëruar kundër “angazhimit në konfrontim dhe konkurrencë dashakeqe”.
Kjo vjen pas thirrjeve të drejtorit ekzekutiv të Anthropic, Dario Amodei, për një ngadalësim të zhvillimit të inteligjencës artificiale, por në një mënyrë që e pengon Kinën të ecë përpara në garën e inteligjencës artificiale.
Gjatë javës së kaluar, ekspertë të industrisë në laboratorët kryesorë të inteligjencës artificiale në SHBA kanë paralajmëruar me terma jashtëzakonisht të ashpër rreth kërcënimit të mundshëm që paraqet inteligjenca artificiale, me disa që thonë se ajo mund të zhdukë njerëzimin.
Por Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se përparësia e tij është të sigurohet që SHBA-të ta zhvillojnë teknologjinë më shpejt se Kina.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Guo Jiakun, u tha gazetarëve të hënën se “narrativat e kërcënimit, konfrontimit dhe konkurrencës keqdashëse shërbejnë vetëm për të prishur procesin e qeverisjes globale të inteligjencës artificiale dhe nuk janë në interes të askujt”.
“Të gjitha palët duhet të punojnë së bashku për të çuar përpara inteligjencën artificiale në një mënyrë të hapur, gjithëpërfshirëse, të dobishme për të gjithë dhe të orientuar drejt së mirës”, shtoi ai.
Komentet e tij nxjerrin në pah vështirësitë në arritjen e një marrëveshjeje midis dy fuqive kryesore në botë për inteligjencën artificiale.
Një marrëveshje midis SHBA-së dhe Kinës për të rregulluar zhvillimin e inteligjencës artificiale është “pothuajse e pamundur”, thotë Chang Jun Yan, një profesor asistent në programin e studimeve ushtarake në Shkollën e Studimeve Ndërkombëtare S Rajaratnam të Singaporit.
IA tani është në zemër të rivalitetit SHBA-Kinë, ndërsa dy ekonomitë më të mëdha në botë kërkojnë të fitojnë një avantazh në teknologjinë e përparuar. Pavarësisht ndalimeve të eksportit të çipave kritikë nga SHBA-ja, inovacioni kinez në IA është zgjeruar, i nxitur nga teknologjia me burim të hapur dhe mbështetja e Pekinit.
Shumë ekspertë besojnë se SHBA-të janë ende përpara dhe firmat kineze po përpiqen të arrijnë ritmin, ndërsa përpiqen të mbledhin qindra miliarda dollarë që investitorët po investojnë në inteligjencën artificiale amerikane.
Por Pekini, përfshirë vetë udhëheqësin kinez Xi Jinping, ka folur gjithashtu për rreziqet që paraqet inteligjenca artificiale. Kina duhet të “balancojë zhvillimin dhe sigurinë”, të prezantojë e përmirësojë ligjet dhe udhëzimet etike përkatëse, si dhe të forcojë parandalimin e rreziqeve, për të “mbrojtur interesat e popullit dhe sigurinë kombëtare”, shkroi të dielën ministri i sigurisë shtetërore Chen Yixin.
Ai paralajmëroi për rreziqet e “forcave armiqësore”, siç është inteligjenca e huaj, që përdorin inteligjencën artificiale, dhe bëri thirrje për bashkëpunim ndërkombëtar.
“Ka sinjale të forta se Uashingtoni dhe Pekini ndajnë një kuptim të përbashkët për rreziqet kufitare”, shkroi së fundmi Kenton Thibaut, një bashkëpunëtor i lartë rezident për Kinën në Këshillin Atlantik.
Kina ka “arsye teknike” për të bashkëpunuar me SHBA-në, argumenton ajo, sepse zhvilluesit e saj do të jenë në gjendje të shohin se si modelet e tyre vendosen jashtë Kinës, dhe të zbulojnë e kuptojnë dobësitë.
Në korrik, Kina krijoi Organizatën Botërore të Bashkëpunimit për IA-në, e cila synon të formësojë qeverisjen globale të IA-së. Dhe duke folur në samitin e BRICS në Indi të dielën, Xi propozoi krijimin e një komuniteti për IA-në me burim të hapur.
E gjithë kjo vjen ndërsa thirrjet për rregullimin e inteligjencës artificiale bëhen gjithnjë e më të forta në SHBA, veçanërisht pasi një ish-studiues i Antropologjisë, Jacob Coxson, tha javën e kaluar se “ekziston një shans i fortë që të gjithë të vdesim në të ardhmen e afërt” nëse ritmi aktual i zhvillimit vazhdon.
Që atëherë, drejtuesit më të lartë të industrisë, si Amodei, kanë bërë thirrje për një ngadalësim dhe më shumë rregullore.
“Ne kemi nevojë për mënyra për të siguruar që teknikat e harmonizimit dhe sigurisë të qëndrojnë përpara progresit në aftësitë e modelit”, shkroi drejtori ekzekutiv i Open AI, Sam Altman, në X të hënën, gjë që u pasqyrua edhe nga shefi i Microsoft, Satya Nadella, i cili tha se zhvillimi i IA-së “nuk mund të kontrollohet nga një grusht entitetesh”.
Por Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i minimizoi rreziqet, duke thënë se donte të mbante epërsinë e SHBA-së ndaj Kinës, “sepse kushdo që fiton në inteligjencën artificiale, fiton”.
Konkurrenca është e ashpër. Ish-punonjësi i Anthropic, Coxson, i tha BBC-së se duhet të ketë “një lloj ngadalësimi të koordinuar me Kinën, nëse duam të shmangim një garë në shkallë ndërkombëtare”.
Ndërsa Trump përgatitet të presë Xi në Shtëpinë e Bardhë javën e ardhshme, të dyja palët po përpiqen të përfshijnë inteligjencën artificiale në axhendë, raporton South China Morning Post.
Ndërsa bashkëpunimi midis SHBA-së dhe Kinës është i rëndësishëm, ekspertët thonë se rreziqet janë të larta për të dy vendet.
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