“Koja jonë po mbaron!”- Ish-studiuesi i “Google” jep alarmin për Inteligjencën Artificiale: AI mund të vrasë të gj
Një tjetër ekspert i inteligjencës artificiale, i cili paralajmëroi se teknologjia mund të “vrasë të gjithë njerëzit”, u bë ish -hulumtues i Google DeepMind të hënën , duke argumentuar se koha për të parandaluar që kjo të ndodhë mund të mbarojë.
Shqetësimi publik në lidhje me rreziqet e mundshme të inteligjencës artificiale është rritur pasi studiuesi antropogjen Jacob Coxon zbuloi se dha dorëheqjen, pjesërisht, sepse “njerëzit që ndërtojnë inteligjencën artificiale besojnë sinqerisht se ajo mund të na vrasë të gjithëve deri në fund të dekadës”.
Shkencëtari antropogjen Evan Hubinger komentoi më pas deklaratat e Coxon, duke thënë se ai kishte të drejtë dhe se vlerëson se ka më shumë se 10% shanse që IA të çojë në shfarosjen e të gjithë njerëzimit brenda dekadës së ardhshme.
Bilal Chughtai, i cili njoftoi nëpërmjet platformës X largimin e tij nga Google DeepMind, gjithashtu ndoqi shembullin .
“Kohët e fundit dhashë dorëheqjen nga Google DeepMind, ku punova në kërkime mbi sigurinë dhe harmonizimin e inteligjencës së përgjithshme artificiale (AGI)”, shkroi ai, duke shtuar:
“Unë besoj sinqerisht se IA ka potencialin të na vrasë të gjithëve dhe se mund të na mbarojë koha për ta parandaluar këtë.”
Chugtai, i cili ishte bashkautor i punimeve kërkimore gjatë qëndrimit të tij në Google DeepMind, punoi si inxhinier kërkimi dhe u largua nga kompania në korrik 2026, sipas profilit të tij në LinkedIn .
Paralajmërime rreth “racës” së IA-së
Paralajmërimet e fundit vijnë në një kohë kur brenda vetë industrisë po shtohen zërat rreth rreziqeve të zhvillimit të pakontrolluar të sistemeve gjithnjë e më të fuqishme.
Drejtori ekzekutiv i Anthropic, Dario Amondei, kohët e fundit ka argumentuar në favor të ngadalësimit të ritmit të zhvillimit të sistemeve të përparuara të IA-së.
Pozicioni i tij ka marrë mbështetje të pazakontë nga Elon Musk dhe drejtori ekzekutiv i OpenAI, Sam Altman, dhe ka ndezur një debat të ri rreth të ashtuquajturit “doomerizëm i IA-së”, pikëpamjes se zhvillimi i pakontrolluar i IA-së mund të çojë në pasoja katastrofike për njerëzimin.
Ish-studiuesi i Google paralajmëron për kërcënimin e Inteligjencës Artificiale, “IA mund të vrasë të gjithë njerëzit”
Chughtai argumentoi se zhvillimi i sigurt i IA-së është i mundur, por do të kërkojë koordinim midis kompanive.
“Ne duhet të shmangim këtë garë të çmendur midis kompanive të IA-së”, tha ai, duke shtuar: “Ne duhet të rregullojmë ritmin e zhvillimit të IA-së me një shpejtësi që shoqëria mund ta përballojë, në mënyrë që rreziqet e reja të mund të adresohen para se të ndodhë dëmi ekstrem”.
Megjithatë, Presidenti i SHBA-së Donald Trump i ka hedhur poshtë paralajmërimet, duke e quajtur thirrjen e industrisë së IA-së për rregullim një ” mashtrim ” në një postim në Truth Social.
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