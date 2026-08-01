Tiranë 32°C · Pjesërisht vranët 01 August 2026
S&P 500 7,490 ▲0.7%
DOW 52,485 ▲0.53%
NASDAQ 25,374 ▲1%
NAFTA 84.67 ▲1.29%
ARI 4,107 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1512 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9451 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4245 EUR/TRY 54.7520 EUR/JPY 182.58 EUR/CAD 1.6142 EUR/USD 1.1512 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9451 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4245 EUR/TRY 54.7520 EUR/JPY 182.58 EUR/CAD 1.6142
₿ CRYPTO
BTC $62,922 ▲ +0.09% ETH $1,868 ▲ +0.24% XRP $1.0615 ▼ -0.15% SOL $72.6900 ▼ -0.86%
S&P 500 7,490 ▲0.7 % DOW 52,485 ▲0.53 % NASDAQ 25,374 ▲1 % NAFTA 84.67 ▲1.29 % ARI 4,107 ▼1.29 % S&P 500 7,490 ▲0.7 % DOW 52,485 ▲0.53 % NASDAQ 25,374 ▲1 % NAFTA 84.67 ▲1.29 % ARI 4,107 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1512 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9451 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4245 EUR/TRY 54.7520 EUR/JPY 182.58 EUR/CAD 1.6142 EUR/USD 1.1512 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9451 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4245 EUR/TRY 54.7520 EUR/JPY 182.58 EUR/CAD 1.6142
01 Aug 2026
Breaking
Ministria e Shëndetësisë: Mbeten vetëm 13 raste me ethet e Nilit Perëndimor, nuk ka raste të reja Vrasja e Liridona Ademajt u inskenua si grabitje, motivi ishte përfitimi pasuror Kolona në kufi, mbi dy orë pritje për të hyrë në Kosovë te Dheu i Bardhë Policia zbardh dinamikën e incidentit me italianin në Tiranë: U përfshi në një konflikt me disa të mitur FOKUS – Spanja: Pothuajse të gjithë migrantët janë kthyer në Marok nga Ceuta
Menu
Kosova

Kolona në kufi, mbi dy orë pritje për të hyrë në Kosovë te Dheu i Bardhë

· 1 min lexim

Qendra Kombëtare për Menaxhimin Kufitar (QKMK) ka përditësuar të dhënat për fluksin dhe kohën e pritjes në pikat kufitare të Kosovës.

Sipas të dhënave të fundit, pritjet më të gjata janë regjistruar në hyrje të vendit.

Në pikën kufitare te Dheu i Bardhë pritjet për të hyrë në Kosovë zgjasin mbi dy orë, ndërsa rreth dy orë raportohet të jetë koha e pritjes edhe në Muçibabë.

Në Merdarë, pritjet për hyrje arrijnë deri në 80 minuta, ndërsa në pikat tjera kufitare koha e pritjes nuk kalon 25 minuta.

Sa i përket daljeve nga Kosova, QKMK ka njoftuar se pritjet janë dukshëm më të shkurtra dhe nuk kalojnë 30 minuta.

Pritje deri në 25 minuta janë raportuar në Dheun e Bardhë, Muçibabë dhe Han të Elezit.

Të dhënat janë përditësuar nga QKMK-ja në kuadër të monitorimit të fluksit të automjeteve në pikat kufitare. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu