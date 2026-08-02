Tiranë 31°C · Pjesërisht vranët 02 August 2026
S&P 500 7,490 ▲0.7%
DOW 52,485 ▲0.53%
NASDAQ 25,374 ▲1%
NAFTA 84.67 ▲1.29%
ARI 4,107 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1514 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9411 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4202 EUR/TRY 54.7746 EUR/JPY 182.38 EUR/CAD 1.6143 EUR/USD 1.1514 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9411 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4202 EUR/TRY 54.7746 EUR/JPY 182.38 EUR/CAD 1.6143
₿ CRYPTO
BTC $63,202 ▲ +0.45% ETH $1,864 ▼ -0.23% XRP $1.0811 ▲ +1.85% SOL $73.1900 ▲ +0.69%
S&P 500 7,490 ▲0.7 % DOW 52,485 ▲0.53 % NASDAQ 25,374 ▲1 % NAFTA 84.67 ▲1.29 % ARI 4,107 ▼1.29 % S&P 500 7,490 ▲0.7 % DOW 52,485 ▲0.53 % NASDAQ 25,374 ▲1 % NAFTA 84.67 ▲1.29 % ARI 4,107 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1514 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9411 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4202 EUR/TRY 54.7746 EUR/JPY 182.38 EUR/CAD 1.6143 EUR/USD 1.1514 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9411 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4202 EUR/TRY 54.7746 EUR/JPY 182.38 EUR/CAD 1.6143
02 Aug 2026
Breaking
QMK: Regjistrohen 13 zjarre, pesë prej tyre janë ende aktive Kundërshtimet për reformën territoriale, Boçi i përgjigjet Ramës: Për ‘kalorësin’ që ecën mbi gomar Komandanti i KFOR-it: Retorika nxitëse dhe dezinformatat mbeten shqetësim për sigurinë në Kosovë FOKUS – Një hap drejt jetës më të gjatë, si riprogramimi i qelizave po hap horizonte të reja Sezoni i boronicave nxit pakënaqësi në malësinë e Tetovës, Parku Kombëtar “Mali Sharr” vendos rregulla të reja për mbledhjen e tyre
Menu
Kosova

Komandanti i KFOR-it: Retorika nxitëse dhe dezinformatat mbeten shqetësim për sigurinë në Kosovë

· 2 min lexim

Komandanti i KFOR-it, gjeneral majori turk Özkan Ulutaş, ka identifikuar retorikën nxitëse dhe përhapjen e vazhdueshme të dezinformatave si dy prej zhvillimeve që paraqesin shqetësim për mjedisin e sigurisë në Kosovë.

Për KP, Ulutaş tha se këto dukuri mund të ndikojnë në stabilitetin e situatës dhe për këtë arsye, sipas tij, KFOR-i vazhdon të jetë vigjilent dhe i pozicionuar në të gjithë territorin e Kosovës.

“Retorika nxitëse dhe përdorimi i vazhdueshëm i dezinformatave janë ndër shqetësimet tona, duke pasur parasysh ndikimin që ato mund të kenë në mjedisin e sigurisë. Për këtë arsye, KFOR-i mbetet vigjilent dhe i pozicionuar mirë në të gjithë Kosovën”, ka deklaruar Ulutaş.

Komandanti i trupave të NATO-s në Kosovë ka theksuar se siguria afatgjatë nuk mund të arrihet përmes mjeteve ushtarake, por përmes një procesi politik.

Sipas tij, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, mbetet korniza kryesore për adresimin e çështjeve të pazgjidhura.

“KFOR-i do të vazhdojë të luajë rolin e tij në kuadër të përpjekjeve më të gjera të NATO-s për të mbështetur avancimin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës”, ka thënë ai.

Ulutaş ka shtuar se ky proces duhet të çojë drejt zgjidhjeve që respektojnë të drejtat e të gjitha komuniteteve dhe kontribuojnë në një siguri të qëndrueshme në Kosovë.

Deklaratat e tij vijnë në një periudhë kur situata e sigurisë në Kosovë vazhdon të monitorohet nga afër nga institucionet vendore dhe misioni i NATO-s, veçanërisht pas sulmit të armatosur në Banjskë të Zveçanit në shtator të vitit 2023.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu