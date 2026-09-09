☁️
Tiranë 29°C · Vranët 09 September 2026
S&P 500 7,674 ▼0.58%
DOW 52,786 ▼1.18%
NASDAQ 26,421 ▼0.32%
NAFTA 94.82 ▲1.92%
ARI 4,443 ▲0.09%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024 EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024
₿ CRYPTO
BTC $79,580 ▲ +1.42% ETH $2,516 ▲ +1.46% XRP $1.4365 ▲ +3.26% SOL $104.7400 ▲ +1.64%
S&P 500 7,674 ▼0.58 % DOW 52,786 ▼1.18 % NASDAQ 26,421 ▼0.32 % NAFTA 94.82 ▲1.92 % ARI 4,443 ▲0.09 % S&P 500 7,674 ▼0.58 % DOW 52,786 ▼1.18 % NASDAQ 26,421 ▼0.32 % NAFTA 94.82 ▲1.92 % ARI 4,443 ▲0.09 %
EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024 EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024
09 Sep 2026
Breaking
Gruda: Shpresoj të mos jetë lojë politike, pas 16 shtatorit vlerësojmë nëse i drejtohemi Kushtetueses Shpërthimi te karburanti në “Brryl”, zbulohet shkaku! ISHTI: Nuk nisi nga rezervuarët, zjarri dyshohet se erdhi nga një Kryeministri Rama mbledh përsëri drejtuesit politikë në “Vilën e Kuqe”, zbulohen ora e takimit dhe dy temat e d Kombëtarja në prag të ndeshjes së Nation League, tekniku Maran zbarkon në Skoci për të gjetur një “sallaks”! Çalon FOKUS – Rritet çmimi i naftës, i afrohet 100 dollarëve për fuçi mes konfliktit SHBA-Iran
Menu
Boterori

Kombëtarja në prag të ndeshjes së Nation League, tekniku Maran zbarkon në Skoci për të gjetur një “sallaks”! Çalon

· 2 min lexim
për të

Pas golit të parë sezonal me Hearts, Sabah Kerjota ka hyrë në radarin e Kombëtares.

Trajneri i kuqezinjve, Rolando Maran, ishte i pranishëm në ndeshjen e fundit të Hearts ndaj St Johnstone, ku ndoqi nga afër paraqitjen e futbollistit nga Shkodra, i dalë nga akademia e Vllaznisë.

Kerjota ka fituar gjithnjë e më shumë hapësira nën drejtimin e trajnerit Wouter Vankenc tek Hearts. Ai ka startuar në 4 ndeshje, ndërsa përveç golit të shënuar së fundmi, ka regjistruar edhe 3 asiste.

Paraqitjet e tij të fundit mund t’i japin mundësinë Sabah Kerjotës për të marrë një ftesë nga Kombëtarja shqiptare, teksa trajneri Maran duket se po e monitoron nga afër situatën e tij.

Kerjota është një emër jo shumë i njohur në opinionin sportiv në Shqipëri, pasi është larguar vetëm 16 vjeç nga Shqipëria.

Pas një pushimi, ai nisi aktivitetin e tij në Itali me disa klube të vogla përtej Adriatikut, teksa në vitin 2025 ai u ble nga skocezët e Hearts për 150 mijë euro.

Maran duket se e ka pikasur dhe kërkon ta bëjë pjesë të kombëtares. Roli i tij si sulmues i djathtë dhe fakti që luan me këmbën e majtë janë favor i madh, pasi Shqipëria në vitet e fundit ka pasur vetëm Jasir Asanin me këto karakteristika.

Ky rol konsiderohet si pikë e dobët në Kombëtaren tonë, pasi opsionet mungojnë. Kerjota mund të provohet në këtë rol në ndeshjet e Nations League, një kompeticion që do të shërbejë si provë para eliminatoreve të Europianit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu