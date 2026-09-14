Konstituimi i Kuvendit e formimi i Qeverisë, PDK-ja i drejtohet sot Gjykatës Kushtetuese
Partia Demokratike e Kosovës (PDK) pritet t’i drejtohet sot Gjykatës Kushtetuese lidhur me zhvillimet e fundit në procesin e konstituimit të Kuvendit dhe formimit të Qeverisë.
Sipas njoftimit të PDK-së, përfaqësuesit e kësaj partie do të mbajnë një konferencë për media para objektit të Gjykatës Kushtetuese, ku pritet të bëhen të ditura detajet e lëndës që do të dorëzohet.
PDK-ja kishte paralajmëruar më herët se do ta dërgonte çështjen në Kushtetuese, duke kundërshtuar mënyrën se si është zhvilluar procesi i konstituimit të Kuvendit.
Partia ka bërë të ditur gjithashtu se në adresimin e saj në Gjykatë do të përfshihet edhe çështja e formimit të Qeverisë së re, të udhëhequr nga Albin Kurti.
Qeveria Kurti 4 u votua të dielën në një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit. Në votim morën pjesë 70 deputetë, ndërsa 62 votuan pro kabinetit të ri qeveritar. /Telegrafi/
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