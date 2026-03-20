20 March 2026
EUR/USD 1.1542 EUR/GBP 0.8630 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 96.0665 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4641 EUR/TRY 51.1519 EUR/JPY 182.71 EUR/CAD 1.5849
20 Mar 2026
Korridori VIII, Civici: Ka rëndësi ekonomike dhe politike! Shqipëria duhet të lobojë për këto projekte

· 2 min lexim

Eksperti i ekonomisë, Enio Civici thotë se Shqipëria duhet të lobojë për projekte të tilla, si ai i Korridorit VIII.

Në emisionin “Sheshi i Dollarit” në ABC News, Civici u shpreh se Korridori VIII ka rëndësi ekonomike dhe politike për vendin tonë.

“I takon tashmë Shqipërisë që të lobojë për një punë që duhet të ishte bërë 20 vjet më parë. Unë mendoj se sado i rëndësishëm për ekonominë tonë, nuk do jetë dot deri sa të përfundojë. Ne mund të diskutojmë shumë që i shërben vendit tonë, e lthen portin e Durrësit nga portë fundore, në portë hyrëse, që e përdor për të gjithë tregtinë ndërkombëtare që mund të vijë drejt rajonit tonë, dhe jo e kundërta, ku nga ne iknin të gjitha mallrat dhe shkonin në vende të tjera. Ekonomikisht është shumë e rëndësishme, politikisht është shumë e rëndësishme. Tashmë, edhe me linjën e re të NATO-s, apo çështjeve të sigurisë, merr një rëndësi tjetër, duke u ldhur edhe me çështjen e Ukrainës. Unë jam shumë optimist që kjo është një nyje thelbësore për ne. Instancat e institucioneve publike, por edhe ato organizata apo institucione private që ndihmojnë në këtë proces, po bëjnë gjithçka që është e mundur. Por nuk po shoh dot një dritë në fund, një datë në të cilën përfundon. Nuk po gjej dot ditën se kur ne do të përfundojmë me të vërtetë nga kjo”, theksoi ai.

