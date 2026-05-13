☁️
Tiranë 18°C · Vranët 13 May 2026
S&P 500 7,401 ▼0.16%
DOW 49,761 ▲0.11%
NASDAQ 26,088 ▼0.71%
NAFTA 100.84 ▼1.31%
ARI 4,715 ▲0.6%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $80,980 ▲ +0.01% ETH $2,302 ▲ +0.14% XRP $1.4617 ▼ -0.08% SOL $95.2300 ▼ -0.91%
S&P 500 7,401 ▼0.16 % DOW 49,761 ▲0.11 % NASDAQ 26,088 ▼0.71 % NAFTA 100.84 ▼1.31 % ARI 4,715 ▲0.6 % S&P 500 7,401 ▼0.16 % DOW 49,761 ▲0.11 % NASDAQ 26,088 ▼0.71 % NAFTA 100.84 ▼1.31 % ARI 4,715 ▲0.6 %
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
13 May 2026
Breaking
Anija ruse që u fundos pranë Spanjës mund të ketë transportuar reaktorë bërthamorë për në Korenë e Veriut LSDM: Gjysma e anëtarëve të Qeverisë së OBRM-PDUKM dhe ZNAM kanë pasaporta bullgare UBT International Smart Schools akreditohet nga Cambridge International Education Lista Serbe dorëzon listën për deputetë, kandidate edhe ish-drejtoresha e OJQ-së Radosavleviq Trofeu i parë i vitit/ Dinamo dhe Egnatia, sot në fushë për finalen e Kupës së Shqipërisë
Menu
Bota

“Kostot e ballos së vallëzimit janë dyfishuar”/ Trump-gazetares: Nuk je njeri i zgjuar

· 1 min lexim

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka marrë sërish vëmendje ndaj deklaratave dhe reagimeve të tij ndaj gazetarëve. Në një deklaratë me gazetarët, ai po fliste lidhur me sallën e ballove që po ndërtohet në Shtëpinë e Bardhë.

Një gazetare e pyeti për koston e ndërtimit teksa Trump theksoi se ai ka vendosur të dyfishojë madhësinë e saj sepse sipas tij është e nevojshme.

Por kur gazetarja këmbënguli duke thënë se kostoja përfundimtare ishte dyfishi i buxhetit fillestar ndërsa Trump shpërtheu: “E dyfishova madhësinë, budallaqe! E dyfishova madhësinë! Nuk je njeri i zgjuar.”

Vlerësimi i fundit për koston është rreth 400 milionë dollarë, dyfishi i shumës së njoftuar fillimisht prej 200 milionë dollarësh.

TRUMP: We have a ballroom that’s under budget. It’s going up right here. I’ve doubled the size of it because we obviously need that.REPORTER: The price doubledTRUMP: I doubled the size of it, you dumb person. You are not a smart person. pic.twitter.com/6f4acQshov

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu