“Kostot e ballos së vallëzimit janë dyfishuar”/ Trump-gazetares: Nuk je njeri i zgjuar
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka marrë sërish vëmendje ndaj deklaratave dhe reagimeve të tij ndaj gazetarëve. Në një deklaratë me gazetarët, ai po fliste lidhur me sallën e ballove që po ndërtohet në Shtëpinë e Bardhë.
Një gazetare e pyeti për koston e ndërtimit teksa Trump theksoi se ai ka vendosur të dyfishojë madhësinë e saj sepse sipas tij është e nevojshme.
Por kur gazetarja këmbënguli duke thënë se kostoja përfundimtare ishte dyfishi i buxhetit fillestar ndërsa Trump shpërtheu: “E dyfishova madhësinë, budallaqe! E dyfishova madhësinë! Nuk je njeri i zgjuar.”
Vlerësimi i fundit për koston është rreth 400 milionë dollarë, dyfishi i shumës së njoftuar fillimisht prej 200 milionë dollarësh.
TRUMP: We have a ballroom that’s under budget. It’s going up right here. I’ve doubled the size of it because we obviously need that.REPORTER: The price doubledTRUMP: I doubled the size of it, you dumb person. You are not a smart person. pic.twitter.com/6f4acQshov
