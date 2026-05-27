Kovac i dorëzuar që tani: Nuk mendoj se mund të konkurrojmë me Bayern vitin e ardhshëm
Pasi përfundoi sezonin 2025-2026 të Bundesliga në vendin e dytë, 16 pikë pas kampionëve të Bayern Munich, trajneri Niko Kovac pranoi se nuk e konsideron ekipin e tij një pretendent për titullin sezonin e ardhshëm.
Duke bërë një analizë të sezonit, trajneri i Borussia Dortmund shpjegoi se bavarezët janë aktualisht në një nivel të tillë sa çdo konkurrencë e drejtpërdrejtë është e vështirë.
“Nuk mendoj se mund të konkurrojmë me Bayernin për titullin edhe sezonin tjetër. Sigurisht, duam të përmirësohemi dhe qëllimi ynë është të ngushtojmë diferencën me kryesuesit”, tha Kovač. Më tej, trajneri kroat shtoi: “Duhet të jemi realistë: Bayern ka shumë më tepër burime financiare dhe një numër dukshëm më të lartë lojtarësh yje sesa ne”.
“Jemi një ekip i shkëlqyer, por siç qëndrojnë gjërat, nuk mendoj se do të jemi në gjendje të konkurrojmë në kushte të barabarta me ta vitin e ardhshëm. Për të qenë i sinqertë, jam i lumtur që sezoni mbaroi dhe mund të bëj një pushim dhe të përqendrohem në gjërat që zakonisht nuk më lejohet të bëj”, shtoi Kovac.
Pavarësisht komenteve të kujdesshme të trajnerit në lidhje me të ardhmen, sezoni që sapo përfundoi mbetet kryesisht pozitiv për verdhezinjtë. Borussia Dortmund e përfundoi sezonin 2025-26 me 73 pikë, totali i pestë më i lartë në historinë e klubit në Bundesligë.
