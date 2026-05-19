🌦️
Tiranë 19°C · Rrebesh i lehtë 19 May 2026
S&P 500 7,347 ▼0.76%
DOW 49,554 ▼0.27%
NASDAQ 25,770 ▼1.23%
NAFTA 103.14 ▼1.19%
ARI 4,510 ▼1.06%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
₿ CRYPTO
BTC $76,632 ▼ -0.18% ETH $2,111 ▼ -0.71% XRP $1.3717 ▼ -0.66% SOL $84.4200 ▼ -0.04%
S&P 500 7,347 ▼0.76 % DOW 49,554 ▼0.27 % NASDAQ 25,770 ▼1.23 % NAFTA 103.14 ▼1.19 % ARI 4,510 ▼1.06 % S&P 500 7,347 ▼0.76 % DOW 49,554 ▼0.27 % NASDAQ 25,770 ▼1.23 % NAFTA 103.14 ▼1.19 % ARI 4,510 ▼1.06 %
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
19 May 2026
Breaking
Filkov: Gjuha maqedonase në provimin e jurisprudencës është detyrim ligjor, jo diskriminim ​KQZ-ja miraton mbi 11 mijë kërkesa për ndërrim vendvotimi në Kosovë Raporti i D4D-së: Gratë në politikë përballë gjuhës së urrejtjes dhe barrierave strukturore Tentoi t’i përplasë me makinë, policia plagos me armë 23-vjeçarin në Mamurras Beteja e humbur me gjuhën shqipe
Menu
Kosova

​KQZ-ja miraton mbi 11 mijë kërkesa për ndërrim vendvotimi në Kosovë

· 2 min lexim

Drejtori i Sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve KQZ-së, Besnik Buzhala, bëri të ditur të martën se që nga 6 maji deri më datë 17 të këtij muaji KQZ-ja ka pranuar 11 mijë e 840 kërkesa për ndërrim të qendrave të votimit, nga të cilat janë aprovuar 11 mijë e 276 sosh, ndërsa janë refuzuar 564 prej tyre.

“Periudha e shërbimit të votuesve për ndërrimin e qendrave të votimit ka filluar më 6 maj dhe ka përfunduar më 17 maj. Gjatë kësaj periudhe janë pranuar 11 mijë e 840 kërkesa për ndërrimin e qendrës së votimit, ndërsa janë aprovuar 11 mijë e 276 kërkesa, ndërsa 564 janë refuzuar”, tha Buzhala.

Po ashtu, në kuadër të procesit përgatitor, në këtë mbledhje KQZ mori vendim për miratimin e planit operacional të sigurisë për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Qëllimi i këtij plani është bashkëpunimi ndërinstitucional për sigurinë e zgjedhjeve, koordinimin me organet e rendit dhe menaxhimin e situatave eventuale, teksa u vendos edhe për miratimin e programit të trajnimeve dhe kurrikulës së trajnimit për zgjedhjet e parakohshme.

Po ashtu, në mbledhjen e sotme KQZ-ja miratoi dizajnin dhe përmbajtjen e fletëvotimit por edhe të broshurës për zgjedhjet e parakohshme.

Fletëvotimi përmban 21 subjektet politike të renditura sipas tërheqjes së numrave rendorë dhe do të përdoret për votimin në përfaqësi diplomatike më 6 qershor dhe në vendvotime në Kosovë më 7 qershor, teksa në frymën e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve në Kosovë, përveç gjuhës shqipe dhe serbe, në fletëvotimet e disa komunave do të përdoren edhe gjuhët e komuniteteve tjera.

Kështu, në Komunën e Prizrenit, fletëvotimi do të përmbajë udhëzime në gjuhën turke dhe boshnjake; në Komunën e Mamushës në gjuhën turke; në Komunën e Obiliqit në gjuhën rome; ndërsa në Komunën e Dragashit në gjuhën boshnjake./kp/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë