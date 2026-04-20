S&P 500 7,101 ▼0.35%
DOW 49,371 ▼0.16%
NASDAQ 24,381 ▼0.36%
NAFTA 87.08 ▲5.44%
ARI 4,831 ▼0.99%
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $76,251 ▲ +1.7% ETH $2,328 ▲ +1.32% XRP $1.4293 ▲ +0.7% SOL $85.8400 ▲ +0.66%
Kronika

Kreu i SPAK takime me FBI dhe DEA, bashkëpunim në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit

· 1 min lexim

Kreu i SPAK, Klodian Braho këtë të hënë ka zhvilluar takime me Departamentin e Drejtësisë së SHBA-së, FBI-në dhe DEA-n. Braho ishte i shoqëruar edhe drejtuesi i seksionit kundër Krimit të Organizuar, Vladimir Mara dhe drejtuesja e seksionit kundër Korrupsionit, Dorina Bejko.

Përmes një postimi në “Facebook”, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar njofton se gjatë takimit u diskutua forcimi i bashkëpunimit në luftën kundër krimit të organizuar ndërkombëtar dhe korrupsionit.

“Drejtuesi i SPAK, Klodjan Braho, drejtuesi i seksionit kundër Krimit të Organizuar, Vladimir Mara dhe drejtuesja e seksionit kundër Korrupsionit, Dorina Bejko u pritën nga Zëvendës Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm A. Tysen Duva dhe #OPDAT, ku zhvilluan takime me Departamentin e Drejtësisë së SHBA-së, #ICITAP, FBI dhe DEA, në funksion të forcimit të bashkëpunimit në luftën kundër krimit të organizuar ndërkombëtar dhe korrupsionit”, shkruhet në postim.

