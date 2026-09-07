Krizë në industrinë britanike, “Jaguar Land Rover” shkurton 4 mijë vende pune
LONDËR, 7 shtator /ATSH-DPA/- Prodhuesi britanik i makinave “Jaguar Land Rover” (JLR) ka njoftuar se do të shkurtojë rreth 4,000 vende pune në mbarë botën, gjatë dy viteve të ardhshme, si pjesë e një plani për të ulur kostot me 1,7 miliardë paund.
Shkurtimet pritet të prekin kryesisht pozicionet administrative dhe të zyrave, ndërsa pjesa më e madhe planifikohet në Britani të Madhe, ku JLR ka rreth 34 000 punonjës.
Kompania po përballet me vështirësi të shumta, përfshirë pasojat e një sulmi të madh kibernetik, konkurrencën nga automjetet elektrike më të lira kineze, rritjen e kostove dhe ndikimin e tarifave amerikane.
JLR ka nisur një program për largime vullnetare, që do të prekë kryesisht punonjësit me paga fikse dhe drejtuesit, jo punëtorët e prodhimit.
Sekretari britanik i Biznesit, Jonathan Reynolds, ka përjashtuar mundësinë e një ndihme financiare shtetërore për shpëtimin e kompanisë, por ka thënë se qeveria do të punojë për të kufizuar ndikimin e humbjes së vendeve të punës.
JLR është prodhuesi më i madh britanik i automjeteve, me fabrika kryesore në Solihull dhe Halewood.
Unionet kanë paralajmëruar se shkurtimet janë një goditje e rëndë për punëtorët, familjet dhe komunitetet lokale. /
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