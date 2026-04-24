S&P 500 7,160 ▲0.73%
DOW 49,186 ▼0.25%
NASDAQ 24,812 ▲1.53%
NAFTA 94.07 ▼1.86%
ARI 4,740 ▲0.33%
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
BTC $77,758 ▼ -0.74% ETH $2,318 ▼ -0.54% XRP $1.4432 ▲ +0.84% SOL $86.3100 ▲ +0.22%
S&P 500 7,160 ▲0.73 % DOW 49,186 ▼0.25 % NASDAQ 24,812 ▲1.53 % NAFTA 94.07 ▼1.86 % ARI 4,740 ▲0.33 % S&P 500 7,160 ▲0.73 % DOW 49,186 ▼0.25 % NASDAQ 24,812 ▲1.53 % NAFTA 94.07 ▼1.86 % ARI 4,740 ▲0.33 %
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998 EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
Politika

Kryeministri Rama takon ambasadorin e SHBA në NATO, në fokus partneriteti strategjik dhe Samiti i Tiranës

· 2 min lexim

Kryeministri Edi Rama ka bërë publik një takim të zhvilluar në Kryeministri me Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në NATO, Matthew Whitaker.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka ndarë një foto nga takimi, duke theksuar temat kryesore të diskutimit.

Në mesazhin e tij, Kryeministri ka nënvizuar lidhjen e ngushtë mes Shqipërisë dhe SHBA-së, partneritetin strategjik mes dy vendeve, si dhe marrëdhëniet e shkëlqyera diplomatike e ushtarake, forcimi i të cilave mbetet një prioritet i përbashkët.

Gjithashtu, Rama ka bërë të ditur se në takim është folur për Samitin e NATO-s që do të mbahet vitin e ardhshëm në Tiranë, një ngjarje historike ku Shqipëria do të shndërrohet në pikëtakimin e aleancës më të madhe ushtarake në botë.

“Në Kryeministri, me Ambasadorin e SHBA në NATO, Matthew Whitaker, folëm për lidhjen e ngushtë mes vendeve tona, partneritetin strategjik mes shteteve tona, marrëdhëniet tona të shkëlqyera diplomatike e ushtarake, forcimi i të cilave është prioritet i përbashkët, si edhe për Samitin e NATO-s vitin e ardhshëm në Tiranë, ku Shqipëria do të bëhet pikëtakimi i aleancës më të madhe ushtarake të botës”, shkruan Rama.

