Kryeministri Rama takon ambasadorin e SHBA në NATO, në fokus partneriteti strategjik dhe Samiti i Tiranës
Kryeministri Edi Rama ka bërë publik një takim të zhvilluar në Kryeministri me Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në NATO, Matthew Whitaker.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka ndarë një foto nga takimi, duke theksuar temat kryesore të diskutimit.
Në mesazhin e tij, Kryeministri ka nënvizuar lidhjen e ngushtë mes Shqipërisë dhe SHBA-së, partneritetin strategjik mes dy vendeve, si dhe marrëdhëniet e shkëlqyera diplomatike e ushtarake, forcimi i të cilave mbetet një prioritet i përbashkët.
Gjithashtu, Rama ka bërë të ditur se në takim është folur për Samitin e NATO-s që do të mbahet vitin e ardhshëm në Tiranë, një ngjarje historike ku Shqipëria do të shndërrohet në pikëtakimin e aleancës më të madhe ushtarake në botë.
“Në Kryeministri, me Ambasadorin e SHBA në NATO, Matthew Whitaker, folëm për lidhjen e ngushtë mes vendeve tona, partneritetin strategjik mes shteteve tona, marrëdhëniet tona të shkëlqyera diplomatike e ushtarake, forcimi i të cilave është prioritet i përbashkët, si edhe për Samitin e NATO-s vitin e ardhshëm në Tiranë, ku Shqipëria do të bëhet pikëtakimi i aleancës më të madhe ushtarake të botës”, shkruan Rama.
