Kupa e Italisë/Interi në finale, Calhanoglu udhëheq rikthimin e zikaltërve kundër Comos
Kupa e Italisë/Interi në finale, Calhanoglu udhëheq rikthimin e zikaltërve kundër Comos

Interi avancon në finalen e Kupës së Italisë 2025/26, duke triumfuar 3-2 ndaj Como në San Siro, ndërsa vinte nga disavantazhi i dy golave. Baturina zhbllokoi sfidën në minutën e 32-të pas një asisti nga Van der Brempt. Zikaltërit reaguan me një gjuajtje me kokë nga Thuram, të cilën Perrone e largoi nga vija fatale.

Në fillim të pjesës së dytë, Da Cunha gjuajti me saktësi, duke kaluar Martinezi nga një kënd i ngushtë në minutën e 48-të, dhe më pas zikaltërit bënë një rikthim: Calhanoglu shënoi një gol nga jashtë zonës në minutën e 69-të, pastaj e përsëriti të njëjtën gjë me një gjuajtje të pazakontë me kokë në minutën e 86-të për ta bërë rezultatin 2-2.

Tre minuta më vonë, Sucic u bë heroi i mbrëmjes, duke dhënë dy asiste për turkun dhe më pas shënoi golin e fitores për ta bërë rezultatin 3-2, duke kompletuar rikthimin. Kjo është finalja e gjashtëmbëdhjetë e Interit dhe ata do të kërkojnë fitoren e tyre të dhjetë.

