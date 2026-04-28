☀️
Tiranë 14°C · Kthjellët 28 April 2026
S&P 500 7,139 ▼0.49%
DOW 49,119 ▼0.1%
NASDAQ 24,674 ▼0.86%
NAFTA 100.02 ▲3.79%
ARI 4,611 ▼1.76%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $76,320 ▼ -0.62% ETH $2,299 ▲ +0.5% XRP $1.3835 ▼ -0.59% SOL $83.9500 ▼ -0.3%
S&P 500 7,139 ▼0.49 % DOW 49,119 ▼0.1 % NASDAQ 24,674 ▼0.86 % NAFTA 100.02 ▲3.79 % ARI 4,611 ▼1.76 % S&P 500 7,139 ▼0.49 % DOW 49,119 ▼0.1 % NASDAQ 24,674 ▼0.86 % NAFTA 100.02 ▲3.79 % ARI 4,611 ▼1.76 %
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
28 Apr 2026
Breaking
Begaj në Samitin e Tre Deteve: Thirrje për rezultate konkrete dhe përshpejtim të integrimit evropian Filipçe: Nisma e Frontit Evropian për ndryshimet kushtetuese nuk ka efekt, shumica qeverisëse vendos për zhbllokimin e procesit eurointegrues Përplasje e pazakontë Bahtiri–Lushaku në Kuvend: "Bjeri nënshkrimet…" Vangjeli: Gjyqet e mëdha të politikës po helmatisen Kurti pranon edhe Vjosa Osmanin si presidente: Vetëm na sillni emrin me 15 firma
Menu
Maqedonia

Kurti: Nuk kam probleme me Osmanin e askënd nga LDK, por s’mund ta di si votojnë deputetët e LVV-së

· 2 min lexim

Kryeministri dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti në një konferencë për media është pyetur nëse ka ndonjë problem me Vjosa Osmanin si kandidate për presidente.

Kryeministri dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti në një konferencë për media është pyetur nëse ka ndonjë problem me Vjosa Osmanin si kandidate për presidente.

Ai tha se nuk ka asnjë problem me asnjë kandidatë që vjen nga LDK por nuk garanton për 66 votat e deputetëve të LVV.

“Ata (LDK) vetëm le të sjellin 15 apo 14 nënshkrime. Ne ua plotësojmë atë që iu nevojitet. Por unë nuk jam ai person që mund të shohë çfarë ka edhe brenda kutive. Unë nuk e kam ditur mbrëmë sa vota do të ketë Feride Rushiti. Një votë ishte e pavlefshme dhe 63 pro. Unë nuk mund ta di se si votojnë deputetët (e LVV)”.

Kurti tha se LDK ka refuzuar ofertën për qeverisje, por tha se si LVV garantojnë ajo çfarë ju mungon LDK-së për kandidatin e tyre.

“LDK nuk mund të na kërkojë garanci për 66 vota kur ata vetë nuk tregojnë se i kanë 15 vota. Ajo çfarë po kërkohet nga unë është diktaturë ”, deklaroi tutje Kurti duke nënkuptuar garancinë% për Vjosa Osmanin./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

