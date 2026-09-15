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15 Sht 2026
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Kushtetuesja tha se arresti i Erion Veliajt ishte jo proporcional, Gjykata e Lartë shqyrton sot çështjen! I kërkohet që ta Revista franceze: Nga Thethi në Sarandë, nëntë mrekullitë e Shqipërisë që duhet t’i vizitoni të paktën një herë Përshesh me gjel deti — gjella tradicionale shqiptare e festave AGJENDA NDËRKOMBËTARE 15.09.2026 Sa i kushtoi Nju Jorkut “Oculus”, stacioni hekurudhor që ngjason me një katedrale?
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Kronika

Kushtetuesja tha se arresti i Erion Veliajt ishte jo proporcional, Gjykata e Lartë shqyrton sot çështjen! I kërkohet që ta

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Gjykata e Lartë

Gjykata e Lartë do të shqyrtojë sot (15 shtator) masën e sigurisë ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, pasi çështja u rikthye për rishqyrtim nga Gjykata Kushtetuese.

Seanca është planifikuar të zhvillohet në orën 09:30 në Dhomë Këshillimi. Veliaj mbahet në paraburgim që prej arrestimit të tij, më 10 shkurt 2025.

Në vendimin që do duhet të rimarrë për qytetarin e parë të Tiranës, Gjykata e Lartë do duhet të arsyetojë a është proporcionale masa “arrest me burg” në raport me pozicionin që Veliaj ka si kryebashkiak.

Shumica e gjyqtarëve kushtetuese vendosi se Gjykata e Lartë nuk kishte dhënë argumente të mjaftueshme se pse Veliaj duhet të mbahet në burg, ndërkohë, që është edhe drejtues i zgjedhur i Bashkisë së Tiranës.

Rishqyrtimi i masës arrest me burg për Veliajn do të bëhet në një kohë që Gjykata e Lartë rishikoi një vendim unifikues të vitit 2011 mbi masën e sigurimit të arrestit në burg dhe kohëzgjatjen e tij.

Vendim i cili parashikon se masa e arrestit me burg duhet të merret pasi më parë të jenë shqyrtuar realisht masat e tjera alternative.

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