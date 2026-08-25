Lakers nderojnë Kobe Bryant në ‘Mamba Day’ dhe Vanessa Bryant përkujton ditëlindjen e tij të 48-të
Jeanie Buss, guvernatore e Los Angeles Lakers, dhe klubi nderuan legjendën Kobe Bryant në përkujtim të asaj që njihet si “Mamba Day” më 24 gusht. Vanessa Bryant gjithashtu shënoi ditëlindjen që do të ishte e 48-ta, e festuar një ditë më parë.
Siç raporton Bleacher Report, Bryant ishte pesë herë kampion i NBA, 18 herë All-Star dhe MVP i sezonit 2007–08 gjatë një karriere 20-vjeçare në jugun e Kalifornisë. Ai mbetet lider i Lakers për numrin e ndeshjeve të luajtura, pikëve dhe vjedhjeve, dhe renditet në pesëshen e parë të klubit për kërcime dhe asistime. Të dy fanellat e tij qëndrojnë të varura në tavanin e Crypto.com Arena, dhe në shkurt të 2024 u zbulua një statujë me portretin e tij jashtë arenës.
Trashëgimia e Bryant vazhdon të ndikojë te tifozët dhe brenda organizatës; pavarësisht emrave të mëdhenj që kanë kaluar nëpër klub, lidhja e tij me publikun është përmendur shpesh si e veçantë. Vanessa Bryant dhe drejtuesit e Lakers kujtuan arritjet e tij dhe ndikimin që pati në komunitet, dhe, sipas Bleacher Report, homazhet e fundit theksojnë rolin e tij si një nga figurat më të shquara në historinë e skuadrës.
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