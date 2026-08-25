Mot i nxehtë, temperaturat deri në 35 gradë
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.
IHK njofton se temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 11 dhe 15 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 30 deri në 35 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga verilindja, 1–4 m/s. /Telegrafi/
Tema: kryesore
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