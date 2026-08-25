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25 Aug 2026
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Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 25.8.2026

· 1 min lexim
AGJENDA NDËRKOMBËTARE 25.8.2026

KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Takim i Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi krizat ushqimore në zonat e konfliktit.

COX’S BAZAR (Bangladesh) – Protesta e refugjatëve Rohingya për të shënuar nëntë vjet shtypje në Mianmar.

MOSKË (Rusia) – Vizitë e kryepeshkopit Paul Richard Gallagher, sekretarit të Vatikanit për Marrëdhëniet me Shtetet.

STRASBURG (Francë) – Dhoma e Madhe e GJEDNJ-së do të vendosë për çështjen Kavala, e ndaluar në Turqi që nga viti 2017.

PARIS (Francë) – Astronautja franceze Sophie Adenot kryen një tjetër shëtitje në hapësirë ​​nga ISS.

GJENEVË (Zvicër) – Instituti i Kombeve të Bashkuara për Çarmatim lançon edicionin e vitit 2026 të “Monitorit të Traktatit të Tregtisë së Armëve”.

KASABLANKA (Marok) – Seancë dëgjimore apeli në rastin e trafikimit të drogës “Escobari i Saharasë”./ a.jor.

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