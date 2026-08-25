FOKUS – Mosmarrja e rregullt e ilaçeve për diabetin 2 rrit rrezikun për infarkt dhe goditje në tru
– Ata që ndjekin rregullisht trajtimin për diabetin e tipit 2 kanë më pak rrezik për infarkt dhe goditje në tru, sipas një studimi të Universitetit të Kopenhagës, i udhëhequr nga Jordi Merino, nga Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, shkruan salute.eu.
“Ilaçet nuk funksionojnë te ata që nuk i marrin”. Kjo shprehje e famshme e admiralit amerikan Everett Koop shërben edhe një herë si një paralajmërim që nuk duhet nënvlerësuar, veçanërisht për personat që trajtohen për diabetin e tipit 2.
Personat që nuk i marrin rregullisht ilaçet e përshkruara rrisin rrezikun për zemrën dhe trurin, duke pasur më shumë gjasa të pësojnë infarkt ose goditje në tru, krahasuar me ata që ndjekin me kujdes trajtimin e rekomanduar nga mjeku.
Në këtë përfundim ka arritur një studim i ekspertëve të Universitetit të Kopenhagës, i udhëhequr nga Jordi Merino, nga Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research. Studimi është publikuar në revistën shkencore The Lancet Regional Health – Europe.
Ata që ndjekin trajtimin kanë më pak rrezik
Studiuesit analizuan të dhënat e 79.510 të rriturve të diagnostikuar së fundmi me diabet të tipit 2, të cilët kishin nisur të merrnin ilaçe jo-insulinike gjatë viteve 2005–2012.
Të dhënat e farmacive u ndoqën për 10 vjet, duke identifikuar tre grupe: 41% e pacientëve e ndoqën rregullisht trajtimin; rreth 33% kishin një nivel mesatar të respektimit të terapisë; 26% e ndërprenë trajtimin herët dhe kishin një nivel të ulët të vazhdueshëm të aderimit.
Rezultatet treguan se personat që nuk i merrnin rregullisht ilaçet për diabetin kishin një 27% më shumë rrezik për ngjarje të rënda kardiovaskulare, si infarkti ose goditja në tru, krahasuar me ata që i merrnin rregullisht.
Edhe personat me respektim të pjesshëm të trajtimit kishin një 7% më shumë rrezik.
Rreziku ishte veçanërisht i lartë për sëmundjet ishemike të zemrës, ku aderimi i ulët ndaj trajtimit lidhej me një rritje prej 45% të rrezikut.
Ndërsa për goditjen në tru, tek personat që nuk ndiqnin rregullisht trajtimin rreziku ishte 24% më i lartë.
Marrja e rregullt e ilaçeve të përshkruara për diabetin e tipit 2 është një faktor i rëndësishëm për kontrollin e sëmundjes dhe për uljen e rrezikut të komplikacioneve të zemrës dhe trurit./
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