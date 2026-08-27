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NFL

Lamar Jackson: Shëndeti më kufizoi lëvizshmërinë në 2025, por do të bëj gjithçka për të fituar

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Sezona 2025 e Lamar Jackson u dallua nga të tetë të mëparshmet në NFL: ai humbi katër ndeshje për shkak të dëmtimeve, Ravens nuk arritën të kualifikoheshin për playoff, dhe për herë të parë në karrierë regjistroi nën 100 sulme me vrap — 67 për 349 jardë dhe dy touchdown.

Sipas nfl, Jackson tha se problemi i shëndetit e pengoi të luante stilin e tij tipik dhe se kjo ndikoi në të gjithë sulmin e Baltimorës. Ai theksoi se nuk donte të shkaktonte humbje të jardave duke vrapuar i lënduar, por gjithashtu ripërsëriti gatishmërinë e tij: do të bëjë çfarëdo që të duhet për të fituar.

Jackson po përgatitet për sezonin e parë nën drejtimin e koordinatori i ri sulmit, Declan Doyle, ndërsa i afrohet të 30-ave. Nëse qëllimi kryesor është të zgjasë karrierën, zvogëlimi i ekspozimit ndaj kontaktit pritet të jetë pjesë e strategjisë, dhe kjo duket të jetë prioritet i stafit teknik.

Doyle ka thënë se vendimet do të varen nga kundërshtari dhe nga nevojat e javës: në disa momente dëshiron që Jackson të jetë elementi përcaktues, ndërsa në të tjera do të zgjedhë lojëra që e mbrojnë atë nga rreziku i lëndimeve. Gjatë stërvitjeve parasezonale Jackson vazhdoi të largohej me vrap disa herë, por ndaj viteve të para ndeshjet e dizajnuara për vrapim janë më të rralla nën skemën e re krahasuar me periudhën e Greg Roman.

Jackson ka mbi 1,000 sulme me vrap në karrierë dhe, me përjashtim të sezonit 2024, ka munguar të paktën një ndeshje në çdo sezon tjetër; prania e tij në fushë mbetet thelbësore për vlerën e ekipit. Siç njofton nfl, trajnerët dhe koordinatori do të kërkojnë ekuilibrin mes përdorimit të tij si pasues dhe mbrojtjes së tij nga kontakti, ndërsa Jackson thekson se objektivi i tij mbetet fitorja.

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