Lojtarët që kthehen në kolegj nuk do të lejohen të luajnë në sezonin 2026
Drejtuesit e ligës njoftuan se lojtarët që largohen nga ekipi profesional për t’u rikthyer në kolegj nuk do të jenë të kualifikuar për të luajtur në sezonin 2026. Sipas komunikimeve zyrtare, këta lojtarë do të konsiderohen të lirë dhe mund të rikthehen në skenën profesionale si agjentë të lirë në sezonin 2027.
Siç raporton nfl, drejtori ekzekutiv Troy Vincent ripërsëriti këtë politikë gjatë takimeve të ligës të mërkurën, duke theksuar zbatimin e rregullit. Komentet erdhën një ditë pasi konferencat Southeastern (SEC) dhe Big Ten vendosën të ndalojnë rikthimin e lojtarëve që më parë kishin qenë në lista të skuadrave profesionale, dhe çështja po diskutohej gjithashtu në Atlantic Coast dhe Big 12.
Në fokus janë disa raste konkrete: tight end Dae’Quan Wright, i cili kishte nënshkruar si lojtar i lirë pa u draftuar me Philadelphia pas përfundimit të sezonit me Ole Miss, u liroi nga Eagles më 10 gusht dhe më pas u mor nga Cleveland, por pa luajtur në ndeshje përgatitore; ai tani dëshiron të luajë për LSU nën drejtimin e Lane Kiffin. Po ashtu, defensive lineman Zxavian Harris, që kishte nënshkruar me New Orleans pas draftit dhe u vendos në listën e lëndimeve jo sportive gjatë përgatitjeve, u largua më 8 gusht dhe po kërkon gjithashtu të rikthehet në kolegj për të luajtur me Kiffin.
Të dy lojtarët kishin shkuar në draft pasi kanë konsumuar katër vite të kualifikimit në kolegj. Në qershor, NCAA miratoi një ndryshim që u jep një mundësi pesëvjeçare atyre që kanë nisur kolegjin në 2023, por kjo rregullore nuk i përfshin studentët që filluan në 2022; disa nga të përjashtuarit kanë ngritur padi duke hedhur pretendimin se po privohen nga mundësi arsimore dhe të ardhura të mundshme nga NIL. Trajneri dhe drejtuesi i ekipit të Cal, Ron Rivera, tha se shpreson që ACC t’i bashkohet vendimeve të Big Ten dhe SEC për të mos pranuar ish-profesionistët që kërkojnë rikthimin. Ndërkohë, në Tennessee, Gjykata e Apelit pezulloi një urdhër që do t’u siguronte disa lojtarëve të basketbollit një vit shtesë kualifikimi, duke lënë në fuqi kufizimet derisa të përfundojnë apelimet.
Sipas nfl, këto vendime do të bëjnë që lojtarët që rikthehen në kolegj të jenë të papërzgjedhur për sezonin 2026 dhe të kenë mundësinë të rikthehen si agjentë të lirë për sezonin 2027.
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