S&P 500 7,266 ▲0.91%
DOW 49,306 ▲0.74%
NASDAQ 25,334 ▲1.06%
NAFTA 102.16 ▼4%
ARI 4,573 ▲0.88%
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
BTC $81,484 ▲ +1.79% ETH $2,372 ▲ +0.58% XRP $1.4100 ▲ +0.53% SOL $85.8500 ▲ +1.41%
KE i FFK vlerëson avancimin e garave vendore dhe paraqitjet e ekipeve kombëtare VLEN për zgjedhjet e parakohshme: Jemi forca e dytë politike në vend, qeveria ka shumicë stabile Disiplina dënon kapitenin e Egnatias, gjobit Skënderbeun Bayern-PSG, Kompany: Prisni sërish spektakël, duam të shkojmë në finale "Lamtumirë Profesor i dashur!", Rama reagon për ndarjen nga jeta të Servet Pëllumbit, ja mesazhi i tij
“Lamtumirë Profesor i dashur!”, Rama reagon për ndarjen nga jeta të Servet Pëllumbit, ja mesazhi i tij

Kryeministri Edi Rama ka reaguar për ndarjen nga jeta të ish-kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, Servet Pëllumbi.

“Lamtumirë profesor i dashur”, shkruan Rama.

Kreu i socialistëve ka zgjedhur një foto nga një protestë e Partisë Socialiste në vitin 1996, ku Pëllumbi dhe protestues të tjerë ishin dhunuar nga policia për të kujtuar ish-kreun e Kuvendit.

Pëllumbi, Kryetar i Kuvendit të Shqipërisë në vitet 2002-2005 u nda nga jeta në moshën 89-vjeçare. Ai ka qenë një nga figurat politike të rëndësishme në zhvillimet e viteve të demokracisë në Shqipëri.

Servet Pëllumbi ka luajtur një rol kyç në jetën politike të vendit gjatë këtyre viteve. Ai është dekoruar nga presidenti Alfred Moisiu me urdhrin “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”.

Balla reagon për ndarjen nga jeta të Servet Pëllumbit: “Lamtumirë profesori ynë i madh”

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka reaguar për ndarjen nga jeta të ish-kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, Servet Pëllumbi.

“Lamtumirë profesori ynë i madh Servet Pëllumbi. Sa shumë do donim të të kishim në ditëlindjen e 35-të të Partisë sonë Socialiste, të cilës i dhe shumë nga vlerat e tua në kohë të vështira kur u desh ta drejtoje. Kuvendit të Shqipërisë i dhe gjithashtu vlerë me drejtimin tënd të pazëvendësueshëm. U prehsh në paqe profesor Serveti!”, shkruan Balla.

Balla shton se Kuvendi i Shqipërisë, Partia Socialiste dhe familja do të njoftojnë në vijim ceremonitë në nder të figurës së Servet Pëllumbit.

