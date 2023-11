Largohet drejtuesi i kompanisë së ChatGPT; Mira Murati merr drejtimin

Bordi drejtues i kompanisë OpenAI, e cila prodhon programin e inteligjencës artificiale ChatGPT, largoi nga detyra drejtorin ekzekutiv dhe bashkëthemeluesin e kompanisë, Sam Altman, pas asaj që e cilësoi humbje të besimin tek aftësitë e tij, për të udhëhequr më tej kompaninë. OpenAI do të drejtohet tashmë nga Mira Murati, në detyrën e drejtores ekzekutive të përkohshme. 34 vjeçarja me origjinë shqiptare, e lindur në Vlorë, u larguar nga Shqipëria në moshën 16 vjeçare. Ajo përfundoi shkollën e mesme në Kanada ndërsa studimet e larta për inxhinieri mekanike në Kolegjin Dartmouth të Shteteve të Bashkuara.

Vendimi u mor pas një procesi shqyrtimi nga i cili rezultoi se zoti Altman “nuk kishte qenë vazhdimisht i sinqertë në komunikimet” me bordin, thuhet në deklaratën e qarkulluar.

Gjatë një viti, zoti Altman udhëhoqi kompaninë OpenAI, ndërsa fitoi famë në rangë global me programin ChatGPT. Ai u bë gjithashtu zëri më i kërkuar i fushës së kompanive të teknologjisë në lidhje me rreziqet e mundshme të inteligjencës artificiale.

“Mendoj se do të krijohen shumë më tepër mundësi punësimi dhe se situata do të përmirësohet”, thoshte zoti Altman gjatë një dëshmie në Senatin amerikan.

Mira Murati dhe Sam Altman gjatë një aktiviteti me programuesit (6 nëntor 2023)

Largimi i tij i papritur dhe i pashpjeguar qartë, solli pasiguri për të ardhmen e këtij sektori. Ndërsa kompania do të jetë në kërkim të një drejtuesi të ri, funksionet e drejtorit ekzekutiv iu kaluan menjëherë Mira Muratit, drejtuese për teknologjinë në kompaninë OpenAI, e cila ka drejtuar prodhimin e programit ChatGPT. Zonja Murati është me origjinë shqiptare dhe ka ndjekur studimet në Kanada dhe Shtetet e Bashkuara.

Në njoftimin e kompanisë thuhej se edhe një tjetër bashkëthemelues dhe njëkohësisht kryetar i bordit, Greg Brockman, do të largohej nga roli i tij drejtues, por se do të vazhdonte të kishte rol në kompani, ku mban edhe detyrën e presidentit.

Por, zoti Brockman shkruajti më vonë rrjetin X, duke informuar se u kishte dërguar të gjithë punonjësve mesazhin se: “Bazuar në lajmet e sotshme, unë jap dorëheqjen”.

Në një tjetër mesazh ai sqaron se në mungesë të tij, gjatë një takimi virtual të bordit ishte komunikuar shkarkimi i drejtorit ekzekutiv. Zoti Brockman shprehu tronditjen për këtë zhvillim.

Kompania OpenAI nuk iu përgjigj pyetjeve se për çfarë mungese sinqeriteti bëhej fjalë. Zoti Altman shkruajti të premten në rrjetin X, se: “Më pëlqeu koha në OpenAI. Ishte transformuese për mua personalisht, dhe shpresoj disi edhe për botën. Mbi të gjitha më pëlqeu të punoja me njerëz kaq të talentuar. Do të kem më shumë për të thënë për ato çfarë do të vijnë më pas”.

Zoti Altman duke folur gjatë takimit të nivelit të lartë të APEC-ut (16 nëntor 2023)

Të enjten, ai mori pjesë në një takim të nivelit të lartë të drejtuesve të kompanive në kuadrin e konferencës së Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor në San Françisko, ku ka edhe selinë kompania OpenAI.

Kompania Microsoft, partnere kryesore në biznes e kompanisë OpenAI, ka investuar miliarda dollarë në këtë kompani dhe ka ndihmuar në sigurimin e fuqisë kompjuterike për të operuar sistemet e saj të inteligjencës artificiale. Kompania Microsoft deklaroi të premten se tranzicioni nuk do të ndikojë në këtë marrëdhënie biznesi