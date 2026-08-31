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Bota

“Largohuni menjëherë nga zona”, policia turke përdor dronë për të ndaluar konsumimin e alkoolit

· 1 min lexim

Autoritetet turke kanë nisur përdorimin e dronëve të Policisë për të paralajmëruar dhe larguar personat që konsumojnë alkool në zonat e ndaluara.

Droni i policisë afrohet pranë personave dhe përmes altoparlantit njofton: “Ky është një dron i Policisë. Konsumimi i alkoolit në këtë zonë është i ndaluar. Largohuni menjëherë nga kjo zonë.”

Masa synon kufizimin në zonat ku konsumohet alkool.

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