“Largohuni menjëherë nga zona”, policia turke përdor dronë për të ndaluar konsumimin e alkoolit
Autoritetet turke kanë nisur përdorimin e dronëve të Policisë për të paralajmëruar dhe larguar personat që konsumojnë alkool në zonat e ndaluara.
Droni i policisë afrohet pranë personave dhe përmes altoparlantit njofton: “Ky është një dron i Policisë. Konsumimi i alkoolit në këtë zonë është i ndaluar. Largohuni menjëherë nga kjo zonë.”
Masa synon kufizimin në zonat ku konsumohet alkool.
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