Lautaro është gati për ndeshjen e titullit kundër Parmës
Kapiteni është aty dhe është i përqendruar te ndeshja kundër Parmës, e cila mund të vlejë titullin. Lautaro Martinez është rikthyer plotësisht në skuadër (vetëm Luis Henrique dhe Calhanoglu mungojnë). Nga shkurti deri më tani, që nga dëmtimi që pësoi në ndeshjen e parë të Ligës së Kampionëve në stadiumin e frikshëm Bodo, ai ka luajtur vetëm 56 minuta kundër Romës.
Ai shënoi dy gola të rëndësishëm në ndeshjen vendimtare kundër verdhekuqve dhe më pas mbeti jashtë përsëri, përsëri me një problem me muskulin në këmbën e majtë. Argjentinasi tani është mirë dhe është kandidat për një vend titullar të dielën në mbrëmje, kur Interi mund ta sigurojë matematikisht titullin e 21-të.
