☁️
Tiranë 17°C · Vranët 30 April 2026
S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 107.97 ▲1.02%
ARI 4,627 ▲1.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $76,110 ▼ -1.22% ETH $2,259 ▼ -2.8% XRP $1.3735 ▼ -1.29% SOL $83.1900 ▼ -1.53%
30 Apr 2026
Breaking
Menu
Boterori

Leao në dyshim, Milan përshikon alternativat: emri i ri është Luca Koleosho

· 2 min lexim

E ardhmja e Rafael Leao vazhdon të jetë e pasigurt, ndërsa në media po përmenden oferta të mundshme për largimin e portugezit, përfshirë interesin e Manchester United. Në këtë kontekst, Milanit i është ofruar një sulmues anësor i ri si alternativë: Luca Koleosho, 22 vjeç, që aktivizohet me Paris FC dhe është në pronësi të Burnley.

Sipas telesport, vetë Koleosho ka folur hapur për admirim ndaj Leao-s në një intervistë për MilanNews.it, duke e përshkruar portugezin si model dhe burim frymëzimi. Ai tha se e ndjek Leao-n që nga koha kur ai erdhi te Milani me Zlatan dhe kontribuoi në fitimin e titullit, se i shikon shpesh momentet më të mira dhe se i japin motiv për të përmirësuar lojën e tij.

Futbollisti gjithashtu shprehu dëshirën që një ditë të konsiderohej si pasardhës i Leao-s: do të pranonte menjëherë një ofertë për të luajtur në Itali dhe ka thënë se gjithmonë ka mbështetur Milanin si klubin e tij të preferuar në Serie A. Këto deklarata vendosin Koleosho-n në mesin e emrave që mund të merren në konsideratë, në rast të largimit të Leao-s.

Nëse do të ketë lëvizje reale në merkato rreth Leao-s, emri i Koleosho-s përmendet si alternativë konkrete në skenarin e zëvendësimit, raporton telesport.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

