Leao në dyshim, Milan përshikon alternativat: emri i ri është Luca Koleosho
E ardhmja e Rafael Leao vazhdon të jetë e pasigurt, ndërsa në media po përmenden oferta të mundshme për largimin e portugezit, përfshirë interesin e Manchester United. Në këtë kontekst, Milanit i është ofruar një sulmues anësor i ri si alternativë: Luca Koleosho, 22 vjeç, që aktivizohet me Paris FC dhe është në pronësi të Burnley.
Sipas telesport, vetë Koleosho ka folur hapur për admirim ndaj Leao-s në një intervistë për MilanNews.it, duke e përshkruar portugezin si model dhe burim frymëzimi. Ai tha se e ndjek Leao-n që nga koha kur ai erdhi te Milani me Zlatan dhe kontribuoi në fitimin e titullit, se i shikon shpesh momentet më të mira dhe se i japin motiv për të përmirësuar lojën e tij.
Futbollisti gjithashtu shprehu dëshirën që një ditë të konsiderohej si pasardhës i Leao-s: do të pranonte menjëherë një ofertë për të luajtur në Itali dhe ka thënë se gjithmonë ka mbështetur Milanin si klubin e tij të preferuar në Serie A. Këto deklarata vendosin Koleosho-n në mesin e emrave që mund të merren në konsideratë, në rast të largimit të Leao-s.
Nëse do të ketë lëvizje reale në merkato rreth Leao-s, emri i Koleosho-s përmendet si alternativë konkrete në skenarin e zëvendësimit, raporton telesport.
