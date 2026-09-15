Lëvizja “Dostojni Srbije” proteston para redaksisë së gazetës Danas — pas N1-it dhe Nova-s
Aktivistët e "Asamblesë së Përkohshme të Popullit të denjë për Serbinë" bllokuan sot rrugën para zyrave të gazetës Danas në Beograd; ata thonë se erdhën sepse Danas "nuk shkruan të vërtetën", ndërsa gazetarët e akuzojnë lëvizjen për presion ndaj mediave.
Anëtarët e lëvizjes “Dostojni Srbije” (“Serbi e denjë”), të cilët javët e fundit kanë protestuar para zyrave të televizioneve N1 dhe Nova.rs, u mblodhën të martën para redaksisë së gazetës së përditshme Danas në Beograd, duke bllokuar qarkullimin në rrugën ku ndodhet ndërtesa.
Siç raporton vetë Danas, “Asambleja e Përkohshme e Popullit të denjë për Serbinë” parkoi një kamion me sistem zëri para ndërtesës së gazetës, shpalosi flamuj dhe lëshoi këngë, duke paralizuar për një kohë aktivitetin në zonë.
Kjo lëvizje kishte prishur më parë punën e disa mediave të tjera që operojnë në kuadër të United Media. Aktivistët u thanë gazetarëve të Danas-it dhe kryeredaktorit Draža Petrović se nuk kishin ardhur për të prishur punën e redaksisë, por sepse Danas, sipas tyre, “nuk shkruan të vërtetën” dhe nuk raporton kurrë për aktivitetet e tyre.
Të pyetur nëse kishin njoftuar Ministrinë e Punëve të Brendshme për tubimin publik, ata u përgjigjën se nuk i njohin ato institucione, “sepse e vetmja Asamble e vërtetë është ajo që ata shpallën dy vjet më parë”.
Ngjarja vjen në mes të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 25 tetorit në Serbi, ku presioni ndaj mediave të pavarura është bërë një nga temat qendrore të debatit publik.
Burimi: Shoqata e Pavarur e Gazetarëve të Serbisë (UNS) / Danas
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