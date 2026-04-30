Lewandowski “mbyll” para kohe derbin Milan-Juventus, polaku zgjedh skuadrën e tij të preferuar për të ardhmen
Agjenti Pini Zahavi nuk ishte në tribunat në San Siro për të ndjekur ndeshjen Milan-Juventus, por u ndal në Itali për të vlerësuar të ardhmen e njërit prej klientëve të tij më prestigjiozë: Robert Lewandowski.
Kontrata e polakut me Barcelona, që skadon pas dy muajsh, hap mundësi të ndryshme për sulmuesin, i cili mbush 38 vjeç në gusht. Konfirmimi nga Spanja është se Juventus dhe Milan janë të interesuar për një transferim të mundshëm falas dhe se bardhezinjtë janë në “pole” krahasuar me kuqezinjtë.
Takimi i parë midis menaxhmentit të Juventus dhe agjentit me sa duket ka hedhur themelet për të filluar negociatat, veçanërisht në lidhje me rolin e ofruar Lewandowski. Juventus i ofron rreth 6 milionë euro për një kontratë që do të përqendrohej kryesisht në sezonin 2026/27, para se të vlerësojë të ardhmen.
Ashtu si me Alisson, një tjetër objektiv i Juventus, oferta varet kryesisht nga motivimi. Sulmuesi polak është i intriguar nga perspektiva e të qenit një lider në një klub prestigjioz. Këtë sezon te Barcelona, Lewandowski ka qenë titullar në më pak se 40% të ndeshjeve të La Liga, pasi Flick preferoi Ferran Torres.
Këto janë shenja se romanca e tij katalanase, pavarësisht 17 golave të tij këtë sezon, duket se ka mbaruar. Ndaj, ylli ka nevojë për ajër të pastër me një aventurë të re pas një tjetër fitoreje në titullin spanjoll.
Sigurisht që ka oferta për paga shumë më të larta në Ligën Saudite dhe MLS. Milan po synon kryesisht lojtarë të tjerë si Zirkzee dhe Sorloth, duke i dhënë Juves një rrugë të qartë për t’i kaluar ata. Pasi të kenë siguruar kualifikimin në Champions League, ata janë gati të ecin përpara dhe të përpiqen të shkojnë deri në fund.
