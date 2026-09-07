Lezhë/ Tritol portës së një banese, policia nis hetimet
Një shpërthim me tritol ka tronditur Ishull-Lezhën në orët e para të mëngjesit (7 shtator). Sipas informacioneve paraprake, bëhet me dije se në lënda plasëse është vendosur në portën e jashtme të rrethimit të banesës së shtetasit S.Q. Policia informon se fatmirësisht nuk ka persona të lënduar, por janë regjistruar dëme material.
Ndërkaq, grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit/autorëve.
“Rreth orës 03:50, në Ishull-Lezhë, në portën e jashtme të rrethimit të banesës së shtetasit S. Q., ka shpërthyer një sasi lënde plasëse. Si pasojë, janë shkaktuar dëme të vogla materiale.
Grupi hetimor vijon veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit/autorëve”, thuhet në njoftim.
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