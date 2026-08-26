Tiranë 29°C · Pjesërisht vranët 26 August 2026
S&P 500 7,677 ▲0.32%
DOW 53,577 ▲0.3%
NASDAQ 26,151 ▲0.66%
NAFTA 80.06 ▼2.79%
ARI 4,684 ▼0.22%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
₿ CRYPTO
BTC $78,992 ▼ -1.29% ETH $2,463 ▼ -1.04% XRP $1.4368 ▼ -3.72% SOL $97.1400 ▼ -3.36%
S&P 500 7,677 ▲0.32 % DOW 53,577 ▲0.3 % NASDAQ 26,151 ▲0.66 % NAFTA 80.06 ▼2.79 % ARI 4,684 ▼0.22 % S&P 500 7,677 ▲0.32 % DOW 53,577 ▲0.3 % NASDAQ 26,151 ▲0.66 % NAFTA 80.06 ▼2.79 % ARI 4,684 ▼0.22 %
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
26 Aug 2026
Breaking
Ndërron jetë i burgosuri në Fier, pjesë e grupit që pastronte paratë e kokainës në Belgjikë Deda: Teksti “Top Secret 2” nuk është shkruar nga dikush që serbishten e ka gjuhë amtare, autori duhet të zbulohet Viti i ri shkollor në Maqedoni do të fillojë me 300 paralele më pak Lillestrom-Egnatia: Dy mungesa me peshë për Deden, Jago dhe Haime jashtë liste “Nuk mundesh të shkosh në Kuvend si deputet e mandej si ministër në detyrë”, Tahiri dorëzon kallëzim penal në Prokurorinë Speciale ndaj Qeverisë në detyrë
Menu
Sporti

Lillestrom-Egnatia: Dy mungesa me peshë për Deden, Jago dhe Haime jashtë liste

· 1 min lexim

Kampionët në fuqi të Shqipërisë luajnë te enjten ndeshjen e kthimit të Play-Off-it të Europa League kundër Lillestrom. Ndeshja luhet në Norvegji, duke nisur nga ora 19:00 dhe transmetohet në RTSH.

Egnatia synon kualifikimin dhe luan shanset e saj. Gjithçka është e hapur pas barazimit 0-0 një javë më parë në Rrogozhinë. Trajneri Nevil Dede do të ketë dy mungesa të rëndësishme për këtë sfidë, dy lojtarët e krahut Haime dhe Jago.

Që të dy këta lojtarë nuk janë pjesë e listës zyrtare të Egnatias për ndeshjen e nesërme. Mungesa e tyre ka të bëjë me problemet fizike që Haime dhe Jago kanë pasur. Për krahun e djathtë alternativa e parë është Smajli, kurse për të majtin Ndreca, por mund të luajë edhe Alijev.

Rrogozhinasit do të zhvillojnë sot në Norvegji seancën e fundit stërvitore në kuadër të sfidës me Lillestrom. Ata kanë siguruar grupet e Conference League, por sigurisht që do të përpiqen me të gjitha forcat për të shkuar në Europa League.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu