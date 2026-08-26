Viti i ri shkollor në Maqedoni do të fillojë me 300 paralele më pak
Viti i ri shkollor 2026/2027 do të fillojë me një numër dukshëm më të vogël klasash në arsimin fillor dhe të mesëm. Sipas të dhënave të publikuara nga ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska, këtë vit do të ketë rreth 200 klasa më pak në shkollat fillore, ndërsa në arsimin e mesëm numri do të reduktohet me 100 klasa shtesë.
Arsyeja për ndryshime të tilla është kryesisht numri i zvogëluar i nxënësve. Për herë të parë, rreth 14,500 nxënës janë regjistruar në klasën e parë këtë vit, që është një tregues tjetër i ndryshimeve demografike me të cilat përballet sistemi arsimor.
Numri më i vogël i nxënësve ndikon edhe në organizimin e rrjetit shkollor. Si pjesë e procesit të optimizimit dhe planeve për të vendosur mësimdhënien me një ndërrim, 26 shkolla rurale pritet të ndërpresin natyrshëm funksionimin, pasi këtë vit nuk do të ketë nxënës të klasës së parë të regjistruar në to.
Janevska tregoi se institucionet janë të përgatitura për fillimin e vitit shkollor dhe se nxënësit do të kenë tekstet shkollore të nevojshme. Materialet tashmë janë shpërndarë dhe janë në shkolla, dhe sipas ministres, shpërndarja e tyre këtë vit përfundoi dukshëm më herët se zakonisht.
Ulja e numrit të nxënësve nuk vlen vetëm për arsimin fillor. Sipas vlerësimeve të MASH-it, do të ketë të paktën 3,000 nxënës të vitit të parë më pak në vitin e ardhshëm shkollor, ndërsa trendi i uljes së numrit të nxënësve po përhapet gradualisht në arsimin e lartë.
Numri më i vogël i të diplomuarve në shkollat e mesme në të ardhmen do të thotë në mënyrë të pashmangshme një numër më të vogël të studentëve potencialë, por ministrja theksoi se një problem shtesë është interesi i pabarabartë në programe të ndryshme studimi. Ndërsa ka interes të madh në fusha të caktuara, në të tjera numri i kandidatëve të interesuar është dukshëm më i ulët.
Lidhur me ushqimin e subvencionuar të nxënësve, MASH ende nuk ka njoftuar ndryshim në shumën aktuale. Janevska informoi se Ministria ende nuk ka marrë kërkesë zyrtare nga organizatat studentore për të rritur fondet./Telegrafi/
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