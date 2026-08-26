Tiranë 29°C · Pjesërisht vranët 26 August 2026
S&P 500 7,677 ▲0.32%
DOW 53,577 ▲0.3%
NASDAQ 26,151 ▲0.66%
NAFTA 80.06 ▼2.79%
ARI 4,684 ▼0.22%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
₿ CRYPTO
BTC $78,992 ▼ -1.29% ETH $2,463 ▼ -1.04% XRP $1.4368 ▼ -3.72% SOL $97.1400 ▼ -3.36%
S&P 500 7,677 ▲0.32 % DOW 53,577 ▲0.3 % NASDAQ 26,151 ▲0.66 % NAFTA 80.06 ▼2.79 % ARI 4,684 ▼0.22 % S&P 500 7,677 ▲0.32 % DOW 53,577 ▲0.3 % NASDAQ 26,151 ▲0.66 % NAFTA 80.06 ▼2.79 % ARI 4,684 ▼0.22 %
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
26 Aug 2026
Breaking
Ndërron jetë i burgosuri në Fier, pjesë e grupit që pastronte paratë e kokainës në Belgjikë Deda: Teksti “Top Secret 2” nuk është shkruar nga dikush që serbishten e ka gjuhë amtare, autori duhet të zbulohet Viti i ri shkollor në Maqedoni do të fillojë me 300 paralele më pak Lillestrom-Egnatia: Dy mungesa me peshë për Deden, Jago dhe Haime jashtë liste “Nuk mundesh të shkosh në Kuvend si deputet e mandej si ministër në detyrë”, Tahiri dorëzon kallëzim penal në Prokurorinë Speciale ndaj Qeverisë në detyrë
Menu
Maqedonia

Viti i ri shkollor në Maqedoni do të fillojë me 300 paralele më pak

· 3 min lexim

Viti i ri shkollor 2026/2027 do të fillojë me një numër dukshëm më të vogël klasash në arsimin fillor dhe të mesëm. Sipas të dhënave të publikuara nga ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska, këtë vit do të ketë rreth 200 klasa më pak në shkollat fillore, ndërsa në arsimin e mesëm numri do të reduktohet me 100 klasa shtesë.

Arsyeja për ndryshime të tilla është kryesisht numri i zvogëluar i nxënësve. Për herë të parë, rreth 14,500 nxënës janë regjistruar në klasën e parë këtë vit, që është një tregues tjetër i ndryshimeve demografike me të cilat përballet sistemi arsimor.

Numri më i vogël i nxënësve ndikon edhe në organizimin e rrjetit shkollor. Si pjesë e procesit të optimizimit dhe planeve për të vendosur mësimdhënien me një ndërrim, 26 shkolla rurale pritet të ndërpresin natyrshëm funksionimin, pasi këtë vit nuk do të ketë nxënës të klasës së parë të regjistruar në to.

Janevska tregoi se institucionet janë të përgatitura për fillimin e vitit shkollor dhe se nxënësit do të kenë tekstet shkollore të nevojshme. Materialet tashmë janë shpërndarë dhe janë në shkolla, dhe sipas ministres, shpërndarja e tyre këtë vit përfundoi dukshëm më herët se zakonisht.

Ulja e numrit të nxënësve nuk vlen vetëm për arsimin fillor. Sipas vlerësimeve të MASH-it, do të ketë të paktën 3,000 nxënës të vitit të parë më pak në vitin e ardhshëm shkollor, ndërsa trendi i uljes së numrit të nxënësve po përhapet gradualisht në arsimin e lartë.

Numri më i vogël i të diplomuarve në shkollat e mesme në të ardhmen do të thotë në mënyrë të pashmangshme një numër më të vogël të studentëve potencialë, por ministrja theksoi se një problem shtesë është interesi i pabarabartë në programe të ndryshme studimi. Ndërsa ka interes të madh në fusha të caktuara, në të tjera numri i kandidatëve të interesuar është dukshëm më i ulët.

Lidhur me ushqimin e subvencionuar të nxënësve, MASH ende nuk ka njoftuar ndryshim në shumën aktuale. Janevska informoi se Ministria ende nuk ka marrë kërkesë zyrtare nga organizatat studentore për të rritur fondet./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu