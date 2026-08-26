Juventusi çon Miretti-n në Turqi dhe synon goditjen Kessie, në lojë hyn edhe Roma
Janë ditë, ose ndoshta orë vendimtare për kalimin e Frank Kessie te Juventusi. Në pritje të një numri 9 për trajnerin Spalletti, klubi bardhezi ka bërë hapa përpara për të forcuar mesfushën. Pas largimit të Arthur, që ndërpreu kontratën, ikën edhe Fabio Miretti, i cili do të luajë për Beshiktash në Turqi.
Bëhet fjalë për një huazim me të drejtë blerjeje për 15 milionë euro. Dhe tani Carnevali mund të lëvizë më i qetë për të veshur bardhezi ish-lojtarin e Milanit, Kessie, që do t’i jepte kualitet dhe sasi mesfushës.
Kjo lëvizje tani duket e mundur nga ana ekonomike. Koha është e shkurtër dhe Juventusi nuk mund të presë më, aq më tepër që Kessie e ka gati alternativën, Al Ittihad, që ofron një kontratë dyvjeçare me 10 milionë euro. Klubi bardhezi tani ka gjithçka për të bërë ofertën përfundimtare. Mesfushori pret hapin e Juventusit, por duhet thënë se orët e fundit në lojë ka hyrë edhe Roma.
Gasperini e njeh mirë Kessie nga koha kur ishin bashkë tek Atalanta. Tani mbetet të shihet se cila do të jetë oferta më e mirë financiare, ndërsa vetë lojtari duket se ka përparësi Juventusin.
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