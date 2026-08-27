☀️
Tiranë 27°C · Kthjellët 27 August 2026
S&P 500 7,676 ▼0.02%
DOW 53,464 ▼0.21%
NASDAQ 26,130 ▼0.08%
NAFTA 80.84 ▼1.69%
ARI 4,655 ▲0.04%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170
₿ CRYPTO
BTC $78,820 ▼ -0.13% ETH $2,493 ▲ +1.26% XRP $1.4056 ▼ -2.06% SOL $101.2500 ▲ +4.53%
S&P 500 7,676 ▼0.02 % DOW 53,464 ▼0.21 % NASDAQ 26,130 ▼0.08 % NAFTA 80.84 ▼1.69 % ARI 4,655 ▲0.04 % S&P 500 7,676 ▼0.02 % DOW 53,464 ▼0.21 % NASDAQ 26,130 ▼0.08 % NAFTA 80.84 ▼1.69 % ARI 4,655 ▲0.04 %
EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170
27 Aug 2026
Breaking
Champions/ Viking dhe Slovan “përrallat” e fundit! Sot hidhet shorti, ja si ndahen vazot! Plot me turistë, Rama publikon pamjet nga Thethi: Magjia mes Alpeve Shqiptare Një në dhjetë fëmijë në Maqedoni, të moshës 12 deri në 17 vjeç, janë ekspozuar ndaj abuzimit seksual në botën digjitale Itali-Gjermani për rekord, gjermanët fitojnë setin më të gjatë në historinë e volejbollit Lillestrom-Egnatia: Kampionët sot për grupet e Europa League, edhe Dinamo për historinë
Menu
Sporti

Lillestrom-Egnatia: Kampionët sot për grupet e Europa League, edhe Dinamo për historinë

· 2 min lexim

Mbrëmja e sotme e futbollit europian do të ketë edhe ngjyra shqiptare. Në fushë do të zbresin dy nga skuadrat më të mira të momentit në futbollin tonë, Egnatia dhe Dinamo. E para në Europa League dhe e dyta në Conference League.

Lillestrom-Egnatia starton në orën 19:00 dhe do të transmetohet në ekranin e RTSH. Sfida në Norvegji vlen shumë për kampionët e Shqipërisë, të cilët kanë një bonus psikologjik në anën e tyre, duke qenë se kanë siguruar grupet e Conference League edhe në rast eliminimi.

Ndeshja e parë në Rrogozhinë, e mbyllur në barazim 0-0, tregoi se dy skuadrat nuk kanë diferenca dhe Egnatia është plotësisht në lojë për kualifikimin. Trajneri Nevil Dede nuk ka të gatshëm vetëm mbrojtësin e krahut Haime. Rrogozhinasit shpresojnë që me pak fat të rishkruajnë historinë e tyre dhe të futbollit shqiptar. Në Norvegji gjykon sot portugezi i njohur Pinheiro.

Historinë kërkon edhe Dinamo në Qipro, ku luhet për një vend në grupet e Conference League. Pas barazimit të një jave më parë në Elbasan, kryeqytetasit synojnë të bëjnë surprizën në fushën e Pafos. Blutë deri tani kanë treguar se mund të befasojnë në Europë, siç kanë bërë ndaj Astanës, Aluminij dhe Auda.

Trajneri Ilir Daja, një ekspert i ndeshjeve europiane, e ka sot skuadrën të plotë dhe do të tentojë mrekullinë. Presioni mund të jetë mbi qipriotët dhe te Dinamo duan ta shfrytëzojnë këtë fakt. Një kualifikim i mundshëm ën fazën e grupeve të Conference League do të sillte të ardhura të konsiderueshme për klubin dinamovit. Ndeshja nis në orën 19:00.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu