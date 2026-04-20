Linjat ajrore në SHBA kërkojnë lehtësim tatimor për shkak të kostove të karburantit
Drejtuesit ekzekutivë të disa prej linjave ajrore kryesore me kosto të ulët në SHBA pritet të zhvillojnë një takim me Sekretarin e Transportit, Sean Duffy, për të diskutuar rritjen e kostove të karburantit të avionëve, të lidhura me tensionet dhe luftën me Iranin.
Një grup që përfaqëson kompani si Spirit Airlines, Frontier Airlines, Allegiant Air, Sun Country Airlines dhe Avelo Airlines, i ka kërkuar Kongresit amerikan miratimin e një lehtësimi të përkohshëm tatimor.
Në një letër drejtuar ligjvënësve javën e kaluar, ata propozuan pezullimin e taksës federale të akcizës prej 7.5% mbi biletat e avionit, si dhe heqjen e një tarife prej 5.30 dollarësh për segment udhëtimi. Sipas Airlines for America, një masë e tillë do të ndihmonte në kompensimin e rreth një të tretës së kostove shtesë që vijnë nga rritja e çmimeve të karburantit.
