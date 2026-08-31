Lionel Messi njofton tërheqjen nga përfaqësuesja e Argjentinës
Lionel Messi njoftoi tërheqjen e tij nga përfaqësuesja e Argjentinës, duke i dhënë fund një karriere ndërkombëtare të jashtëzakonshme. Sulmuesi i Inter Miami CF publikoi vendimin në rrjetet sociale, duke thënë se ishte një vendim i vështirë që ende e dhemb, por se ndjen se ka ardhur momenti; ai shtoi se gjithmonë ka dhënë gjithçka për fanellën dhe largohet me krenari.
Siç raporton mlssoccer, Messi mbyll karrierën me rekorde kombëtare: 125 gola, 68 asistime dhe 207 ndeshje, të gjitha shifra më të larta për Argjentinën. Ai renditet edhe në katërshe kryesore për paraqitje ndërkombëtare, në dy vendet e para për gola dhe i pari për asistime në historinë e futbollit ndërkombëtar. Me La Albiceleste ai fitoi Kupën e Botës 2022 në Katar (me 7 gola dhe 3 asistime në turne), dy Copa América (2021 dhe 2024) dhe arriti finalet e Botërorit të 2014 dhe 2026; është lojtari i vetëm që ka fituar dy herë Topin e Artë të Botërorit (2014, 2022) dhe i vetmi që ka startuar tre finale të Kupës së Botës (2014, 2022, 2026).
Njoftimi i tij pasoi një periudhë mjaft emocionale: në Botërorin e 2026 ai udhëhoqi Argjentinën drejt finales me 8 gola dhe 4 asistime në tetë ndeshje, por në finale humbi 1-0 ndaj Spanjës — kjo ishte edhe paraqitja e tij e fundit me përfaqësuesen. Messi përmendi gjithashtu vdekjen e babait të tij, Jorge Messi, që erdhi disa javë përpara njoftimit dhe tha se kjo ngjarje e bëri edhe më të vendosur në vendimin për t’u tërhequr.
Sipas mlssoccer, në deklaratën e tij Messi falenderoi familjen, trajnerët, shokët e skuadrës dhe tifozët, duke thënë se largohet me paqe në zemër dhe shumë kujtime të paharrueshme; ai njoftoi se tani do të jetë një tifoz më shumë që do ta mbështesë Argjentinën nga jashtë.
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