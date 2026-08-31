☀️
Tiranë 29°C · Kthjellët 31 August 2026
S&P 500 7,676 ▼0.46%
DOW 53,231 ▼0.61%
NASDAQ 26,304 ▼0.37%
NAFTA 85.82 ▲2.9%
ARI 4,482 ▼1.06%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $78,702 ▼ -0.58% ETH $2,472 ▼ -1.87% XRP $1.3793 ▼ -2.9% SOL $103.0400 ▼ -3.28%
S&P 500 7,676 ▼0.46 % DOW 53,231 ▼0.61 % NASDAQ 26,304 ▼0.37 % NAFTA 85.82 ▲2.9 % ARI 4,482 ▼1.06 % S&P 500 7,676 ▼0.46 % DOW 53,231 ▼0.61 % NASDAQ 26,304 ▼0.37 % NAFTA 85.82 ▲2.9 % ARI 4,482 ▼1.06 %
EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110
31 Aug 2026
Breaking
FOKUS – IA mund të zbulojë diabetin dhe hipertensionin përmes videos së fytyrës 307.000 banesa janë bosh në Maqedoni, ndërsa çmimi për metër katror po rritet Veprimtarë dhe intelektualë shqiptaro-amerikan mbështesin Bekim Sejdiun për president të Kosovës Jim Curtis: Marrëdhënia ime me Jennifer Aniston po shkon shumë mirë STAMBOLL – Turqia kërkon marrëveshje të re për eksportet e grurit mes Rusisë dhe Ukrainës
Menu
MLS

Lionel Messi njofton tërheqjen nga përfaqësuesja e Argjentinës

· 2 min lexim

Lionel Messi njoftoi tërheqjen e tij nga përfaqësuesja e Argjentinës, duke i dhënë fund një karriere ndërkombëtare të jashtëzakonshme. Sulmuesi i Inter Miami CF publikoi vendimin në rrjetet sociale, duke thënë se ishte një vendim i vështirë që ende e dhemb, por se ndjen se ka ardhur momenti; ai shtoi se gjithmonë ka dhënë gjithçka për fanellën dhe largohet me krenari.

Siç raporton mlssoccer, Messi mbyll karrierën me rekorde kombëtare: 125 gola, 68 asistime dhe 207 ndeshje, të gjitha shifra më të larta për Argjentinën. Ai renditet edhe në katërshe kryesore për paraqitje ndërkombëtare, në dy vendet e para për gola dhe i pari për asistime në historinë e futbollit ndërkombëtar. Me La Albiceleste ai fitoi Kupën e Botës 2022 në Katar (me 7 gola dhe 3 asistime në turne), dy Copa América (2021 dhe 2024) dhe arriti finalet e Botërorit të 2014 dhe 2026; është lojtari i vetëm që ka fituar dy herë Topin e Artë të Botërorit (2014, 2022) dhe i vetmi që ka startuar tre finale të Kupës së Botës (2014, 2022, 2026).

Njoftimi i tij pasoi një periudhë mjaft emocionale: në Botërorin e 2026 ai udhëhoqi Argjentinën drejt finales me 8 gola dhe 4 asistime në tetë ndeshje, por në finale humbi 1-0 ndaj Spanjës — kjo ishte edhe paraqitja e tij e fundit me përfaqësuesen. Messi përmendi gjithashtu vdekjen e babait të tij, Jorge Messi, që erdhi disa javë përpara njoftimit dhe tha se kjo ngjarje e bëri edhe më të vendosur në vendimin për t’u tërhequr.

Sipas mlssoccer, në deklaratën e tij Messi falenderoi familjen, trajnerët, shokët e skuadrës dhe tifozët, duke thënë se largohet me paqe në zemër dhe shumë kujtime të paharrueshme; ai njoftoi se tani do të jetë një tifoz më shumë që do ta mbështesë Argjentinën nga jashtë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu