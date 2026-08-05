🌤️
Tiranë 32°C · Kryesisht kthjellët 05 August 2026
S&P 500 7,737 ▲1.79%
DOW 54,086 ▲1.71%
NASDAQ 26,585 ▲2.59%
NAFTA 75.95 ▲0.24%
ARI 4,226 ▲1.76%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206 EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206
₿ CRYPTO
BTC $64,046 ▲ +0.53% ETH $1,867 ▲ +0.15% XRP $1.0653 ▼ -1.08% SOL $73.8200 ▲ +0.16%
S&P 500 7,737 ▲1.79 % DOW 54,086 ▲1.71 % NASDAQ 26,585 ▲2.59 % NAFTA 75.95 ▲0.24 % ARI 4,226 ▲1.76 % S&P 500 7,737 ▲1.79 % DOW 54,086 ▲1.71 % NASDAQ 26,585 ▲2.59 % NAFTA 75.95 ▲0.24 % ARI 4,226 ▲1.76 %
EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206 EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206
05 Aug 2026
Breaking
Infantino organizon sot mbledhje me drejtuesit më të lartë në FIFA LSDM: Qeveria bleu 100 mijë euro ujë të pijshëm për Gostivarin, nga fabrika e cila ka pronar një njeri të afërt me OBRM-PDUKM-në Ndotja kërcënon ambicien e Shqipërisë për t’u kthyer në një destinacion turistik në Adriatik Ndarja territoriale, a ka ardhur koha ta zhdukim Jugun dhe Veriun? “Takim i mbarë, por ende pa marrëveshje”, çka thanë Kurti e Abdixhiku pas takimit tre orësh?
Menu
Maqedonia

LSDM: Qeveria bleu 100 mijë euro ujë të pijshëm për Gostivarin, nga fabrika e cila ka pronar një njeri të afërt me OBRM-PDUKM-në

· 1 min lexim

LSDM akuzoi Qeverinë, se përmes Shërbimit për Punë të Përgjithshme dhe të Përbashkëta, ka lidhur një kontratë për blerjen e ujit të pijshëm me vlerë rreth 100,000 euro, lidhur me situatën me furnizimin me ujë në Gostivar.

Partia opozitare pretendon se kontrata është lidhur përmes negociatave të drejtpërdrejta, pa zhvilluar një njoftim publik.

Sipas LSDM-së, kontrata është lidhur me kompaninë “Kožuvčanka”, të cilën ata deklarojnë se është në pronësi të kryetarit të bashkisë së Kavadarit, dhe procedurën, siç pretendojnë ata, e ka kryer drejtori i SHÇP-së, Ivica Tomovski.

Në deklaratë, LSDM akuzon Qeverinë për sjellje jotransparente dhe vlerëson se, ndërsa qytetarët po përballen me pasojat e ujit të ndotur në Gostivar, institucionet nuk po marrin masa të përshtatshme, dhe kontratat po lidhen pa një procedurë publike.

Deri më tani nuk ka pasur asnjë reagim nga Qeveria dhe SHÇP-ja ndaj akuzave të bëra nga LSDM.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu