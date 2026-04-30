Luis Enrique thyen rekordin e Guardiolës dhe arrin 50 fitore në Champions në 77 ndeshje
Luis Enrique vazhdon të shkruajë faqe të reja në Ligën e Kampionëve, duke konfirmuar vendin e tij mes trajnerëve më të dalluar të Evropës. Suksesi i fundit nënvizon ndikimin dhe konsistencën e tij në nivele të larta konkurrimi.
Sipas telesport, spanjolli arriti shifrën e 50 fitoreve në vetëm 77 ndeshje në këtë kompeticion, duke kaluar rekordin e mëparshëm të Pep Guardiolës që kishte nevojë për 80 ndeshje për të arritur të njëjtën statistikë. Ndërsa diferenca është e vogël, ajo tregon rëndësinë e çdo ndeshjeje në një garë ku konkurrenca është maksimale.
Kjo arritje përmbledh periudhën e suksesshme të Luis Enrique, që nga triumfi me Barcelonën në 2015 deri te përballjet e tij më të fundit në skenën europiane. Stili i tij ofensiv dhe aftësia për të menaxhuar takimet e mëdha kanë kontribuar në numrin e lartë të fitoreve.
Me këtë rezultat ai jo vetëm thyen rekordin e Guardiolës, por forcon edhe pozicionin e tij mes trajnerëve më të suksesshëm të epokës moderne; raporton telesport.
