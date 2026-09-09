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09 Sep 2026
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Kosova

Lushaku-Sadriu: Situatë e paprecedentë, LVV po harron se jemi jashtë afateve kushtetuese

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Shefja e Grupit Parlamentar të LDK-së, Jehona Lushaku-Sadriu, ka reaguar pas shtyrjes së seancës konstituive të Kuvendit për të premten.

Ajo e ka cilësuar si “situatë të paprecedentë” mosvazhdimin e procedurës për votimin e nënkryetarëve të Kuvendit, duke akuzuar grupin më të madh parlamentar për mungesë të mbështetjes ndaj propozimeve të partive të tjera.

“Situatë e paprecedentë ku nuk vazhdohet seanca konstituive në mungesë të përkrahjes nga grupi më i madh parlamentar për propozimet që i kanë bërë për nënkryetar partitë e tjera”, ka thënë Lushaku-Sadriu.

Në emër të LDK-së, ajo shprehu indinjatën për mosvazhdimin e procedurës dhe mosvotimin e kandidatëve të propozuar.

Lushaku-Sadriu tha se LDK-ja e ka propozuar Kujtim Shalën për nënkryetar, duke theksuar përvojën e tij.

“Ne e propozuam Kujtim Shalënpër nënkryetar sepse besojmë që përvoja e tij i jep nder Kuvendit, dhe si i tillë është dashur të procedohet për t’u votuar”, deklaroi ajo.

Sipas saj, shtyrja e seancës paraqet një praktikë të pazakontë, veçanërisht duke pasur parasysh se Kuvendi tashmë është jashtë afateve kushtetuese për konstituim.

“Është një praktikë krejt e paprecedent, LVV po harron që jemi jashtë afateve kushtetuese”, u shpreh Lushaku-Sadriu.

Seanca konstituive e Kuvendit është shtyrë për të premten për shkak të mos dakrodimit për zgjedhjen e nënkryetarëve. /Telegrafi/

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