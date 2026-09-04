MALI I ZI MIRATON “LIGJIN ANTIMAFIA”
Foto: Kuvendi i Malit të Zi / Skupština Crne Gore
Kuvendi i Malit të Zi ka miratuar me 43 vota pro Ligjin për konfiskimin e pasurisë së përfituar nga aktivitetet kriminale.
Të gjithë deputetët e pranishëm votuan në favor të ligjit, ndërsa opozita nuk mori pjesë në votim, duke shprehur shqetësimin se ligji mund të keqpërdoret ose të zbatohet në mënyrë selektive.
Ligji parashikon mundësinë e konfiskimit të përhershëm të pasurisë edhe para një vendimi përfundimtar gjyqësor, në rastet që lidhen me bashkimin kriminal dhe krijimin e organizatave kriminale, pasi aktakuza të jetë konfirmuar nga gjykata.
Ministri i Drejtësisë, Bojan Bozhoviq, tha se ligji përmban mekanizma për të parandaluar keqpërdorimet dhe se është shqyrtuar nga Komisioni Evropian.
Mazhoranca parlamentare e cilësoi ligjin si një nga aktet më të rëndësishme të miratuara nga përbërja aktuale e Kuvendit, ndërsa opozita paralajmëroi rrezikun e shkeljes së të drejtës së pronës dhe parimit të prezumimit të pafajësisë.
Zbatimi i ligjit pritet të vendosë në provë institucionet e drejtësisë, veçanërisht prokurorinë dhe gjykatat, ndërsa qëllimi kryesor është që pasuria e krijuar përmes krimit të mos mbetet në duart e personave të dënuar.
Ministri Bozhoviq theksoi se Mali i Zi, me këtë ligj, po harmonizon legjislacionin e tij me standardet e Bashkimit Evropian.
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