SHBA heton sulmin gjatë një dasme në Iran, Vance: Duam të mësojmë çfarë ka ndodhur
Shtetet e Bashkuara po hetojnë sulmin vdekjeprurës ndaj një pritjeje dasme në Iranin jugor, pasi një analizë e Reuters, bazuar në pamje dhe video të verifikuara dhe vlerësimet e ekspertëve të armëve, sugjeron se shpërthimi mund të jetë shkaktuar nga një goditje e drejtpërdrejtë me municione amerikane.
Zëvendëspresidenti amerikan, J.D. Vance, tha se Uashingtoni po heton incidentin, ndërsa theksoi se Shtetet e Bashkuara duan të mësojnë se çfarë ka ndodhur.
“Po e hetojmë sepse padyshim që na intereson. Duam të mësojmë”, u tha Vance gazetarëve. “Nëse bëjmë gabime, përsëri, ka një ndryshim të madh midis nesh dhe Iranit: kur ushtria jonë bën gabime, ajo mëson prej tyre për t’u përpjekur të përmirësohet”, shtoi ai.
Shtetet e Bashkuara nuk kanë marrë përgjegjësi për sulmin. Ushtria amerikane tha se ishte në dijeni të raportimeve nga Irani, por theksoi se “ata kurrë nuk synojnë civilët”.
Një zyrtar amerikan, duke folur në kushte anonimiteti, tha se qeveria po shqyrton disa skenarë, përfshirë mundësinë që shpërthimi të jetë shkaktuar nga një sulm amerikan, nga përgjimi i një rakete iraniane të mbrojtjes ajrore ose nga një raketë që ka dalë jashtë kursit.
Reuters u tregoi pamjet e incidentit katër ekspertëve të armëve ushtarake. Ata vlerësuan se dëmet ishin në përputhje me një goditje të drejtpërdrejtë dhe jo me dëme dytësore të shkaktuara nga municione të tjera.
Tre prej ekspertëve thanë se municionet kishin më shumë gjasa të ishin amerikane sesa një raketë iraniane e mbrojtjes ajrore që kishte dalë jashtë kursit. Një prej tyre vlerësoi se arma mund të kishte humbur objektivin.
Incidenti ndodhi rreth gjashtë muaj pasi një raketë goditi një shkollë fillore në Iran, duke vrarë 175 fëmijë dhe mësues. Reuters ka raportuar më herët se një hetim paraprak i brendshëm ushtarak amerikan arriti në përfundimin se forcat amerikane ishin me shumë gjasa përgjegjëse për atë sulm, ndërsa Pentagoni nuk i ka publikuar rezultatet e hetimit.
Ndërkohë, televizioni shtetëror iranian raportoi të enjten se një grua 22-vjeçare kishte ndërruar jetë nga plagët e marra në sulmin ndaj dasmës, duke e çuar në pesë numrin e viktimave. Sipas zyrtarëve iranianë, rreth 70 persona u plagosën.
Funeralet për katër prej viktimave u zhvilluan gjithashtu të enjten. Pamjet e transmetuara nga agjencia iraniane e lajmeve Mehr treguan një furgon me një arkivol të mbuluar me flamurin iranian.
Një banor, duke folur për agjencinë Tasnim, e cilësoi sulmin veçanërisht të rëndë për shkak se objektivi ishte një ceremoni dasme.
“Nëse do të ishte një vend ushtarak, nuk do të ishte kaq e dhimbshme. Ishte një ceremoni martese. Ata e shndërruan gëzimin e njerëzve në zi”, tha ai.
A New York Times visual investigation concluded that a U.S. weapon struck a residential building in Kuhestak, Iran, where a wedding was being held.The Times verified videos from the scene, matched the location with satellite imagery, and analyzed photos of weapon fragments with… pic.twitter.com/jqIiTRkH6C
⚡️JUST INJD Vance on the US Military Bombing a Wedding Ceremony in Iran:”What I can say with 100% confidence is that unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combatWe never will do that. We never have done that” pic.twitter.com/AclUpqVGF7
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.