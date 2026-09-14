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Futbolli ne Kosove

Malisheva “shpërthen” në Podujevë, Llapi pëson humbjen e pestë në gjashtë ndeshje

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Malisheva “shpërthen” në Podujevë, Llapi pëson





September 2026
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September 14, 2026

Futbolli.info

Malisheva “shpërthen” në Podujevë, Llapi pëson humbjen e pestë në gjashtë ndeshje




57 seconds ago




futbolliinfo

Malisheva ka regjistruar një fitore të thellë në Podujevë, duke e mposhtur Llapin me rezultat 4:0, në kuadër të xhiros së gjashtë të Superligës së Kosovës.

Pas humbjes 2:0 ndaj Dukagjinit, skuadra e Malishevës reagoi fuqishëm dhe mori tri pikë të rëndësishme në udhëtim.

Mysafirët kaluan në epërsi në minutën e 41-të, kur Vusal Isgandarli shënoi për 1:0. Goli u konfirmua pas rishikimit me VAR.

Në pjesën e dytë, Malisheva e thelloi avantazhin. Në minutën e 57-të, pas ndërhyrjes së VAR-it u akordua penallti, të cilën Xhemal Ibishi e shndërroi në gol për 2:0.

Vetëm tri minuta më vonë, Lorent Talla realizoi për 3:0, ndërsa rezultatin përfundimtar 4:0 e vulosi Mark Bushaj në minutën e 84-t.

Për Llapin kjo ishte humbja e pestë në gjashtë ndeshje, duke mbetur me vetëm tri pikë në vendin e tetë.

Në anën tjetër, Malisheva ngjitet në vendin e dytë me 13 pikë, duke konfirmuar formën e mirë në këtë fillim të sezonit.


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