Malisheva “shpërthen” në Podujevë, Llapi pëson humbjen e pestë në gjashtë ndeshje
Malisheva ka regjistruar një fitore të thellë në Podujevë, duke e mposhtur Llapin me rezultat 4:0, në kuadër të xhiros së gjashtë të Superligës së Kosovës.
Pas humbjes 2:0 ndaj Dukagjinit, skuadra e Malishevës reagoi fuqishëm dhe mori tri pikë të rëndësishme në udhëtim.
Mysafirët kaluan në epërsi në minutën e 41-të, kur Vusal Isgandarli shënoi për 1:0. Goli u konfirmua pas rishikimit me VAR.
Në pjesën e dytë, Malisheva e thelloi avantazhin. Në minutën e 57-të, pas ndërhyrjes së VAR-it u akordua penallti, të cilën Xhemal Ibishi e shndërroi në gol për 2:0.
Vetëm tri minuta më vonë, Lorent Talla realizoi për 3:0, ndërsa rezultatin përfundimtar 4:0 e vulosi Mark Bushaj në minutën e 84-t.
Për Llapin kjo ishte humbja e pestë në gjashtë ndeshje, duke mbetur me vetëm tri pikë në vendin e tetë.
Në anën tjetër, Malisheva ngjitet në vendin e dytë me 13 pikë, duke konfirmuar formën e mirë në këtë fillim të sezonit.