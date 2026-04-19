Manastirliu takon banorët e Fushës së Aviacionit, fokus te projektet për komunitetin
Ogerta Manastirliu zhvilloi një takim me banorët e zonës së Fushës së Aviacionit në Tiranë, ku në qendër të diskutimeve ishin bilanci i ndërhyrjeve të deritanishme dhe projektet që synojnë përmirësimin e jetës së komunitetit.
Sipas raportimit të ATA-s, takimi u zhvillua në kuadër të turit “Punët e Shqipërisë”, ku bashkëdrejtuesja politike e Partisë Socialiste për Tiranën dhe ministri Sofjan Jaupaj prezantuan investimet e realizuara dhe planet e ardhshme për zonën. Gjatë bashkëbisedimit me banorët u vu theksi te infrastruktura, shërbimet komunitare dhe ndikimi i zhvillimeve ekonomike në jetën e përditshme. Në deklarimet e saj, Manastirliu u ndal edhe te treguesit ekonomikë, rritja e pagave dhe pensioneve, si dhe rëndësia që po merr sektori i turizmit për ekonominë shqiptare.
Takime të tilla përdoren nga mazhoranca si pjesë e komunikimit të drejtpërdrejtë me qytetarët dhe si mënyrë për të lidhur punët e kryera me premtimet për fazën e ardhshme. Mesazhi kryesor i prezantuar në këtë takim ishte se investimet në nivel lokal duhet të reflektohen në shërbime më të mira dhe në cilësi më të lartë jetese për banorët. Fusha e Aviacionit mbetet një nga zonat ku presioni urban dhe nevoja për ndërhyrje publike kërkojnë vëmendje të vazhdueshme nga pushteti vendor dhe qeveria qendrore.
Burimi: ATA
