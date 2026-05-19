Maresca nën kontratë me Chelsea-n, klubi i “Stamford Bridge” kërcënon me gjyq City-n nëse s’paguan klauzolën
Pas larigmit të Josep Guardiola-s, Manchester City ka gjetur menjëherë pasuesin e spanjollit. Sipas medieve britanike kandidati kryesor për këtë pozicion ishte Enzo Maresca, i cili thuhet se ka akord 3-vjeçar me City-n. Në këtë pikë ka ndërhyrë ish-skuadra e italianit, Chelsea.
Në “Stamford Bridge” kanë kërcënuar para pak çastesh këtë marrëveshje të arritur mes italianit dhe City-t. Klubi i Manchester-it rrezikon që të shkojë në gjyq nëse nuk paguan klauzolën që ka në kontratë Maresca me Chelsea-n për të prishur kontratën.
