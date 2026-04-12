☀️
Tiranë 22°C · Kthjellët 12 April 2026
S&P 500 6,817 ▼0.11%
DOW 47,917 ▼0.56%
NASDAQ 22,903 ▲0.35%
NAFTA 96.57 ▼1.33%
ARI 4,787 ▼0.64%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1717 EUR/GBP 0.8713 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4128 EUR/TRY 52.3148 EUR/JPY 186.55 EUR/CAD 1.6205
₿ CRYPTO
BTC $71,488 ▼ -2.03% ETH $2,207 ▼ -1.73% XRP $1.3341 ▼ -0.88% SOL $82.4400 ▼ -2.39%
12 Apr 2026
Breaking
Lufta e Iranit: Çfarë po ndodh në ditën e 44-t të konfliktit SHBA-Iran? Barça fiton derbin kundër Espanyol dhe kalon në +9 ndaj Realit “Paris-Roubaix 2026”, fenomeni Pogaćar sfidon kampionin Mathieu van der Poel në “Ferrin e Veriut” Marie-Louise Eta merr drejtimin e Union Berlin, e para trajnere femër që drejton një ekip të pesë kampionateve më të mira të Europës UEFA zgjedh Turpin për ndeshjen Atlético-Barça
Menu
Sporti

Marie-Louise Eta merr drejtimin e Union Berlin, e para trajnere femër që drejton një ekip të pesë kampionateve më të mira të Europës

· 2 min lexim

Union Berlin ka shkarkuar trajnerin e parë Steffen Baumgart. Ish-trajnerja e ekipit U-19, Marie-Louise Eta, do të marrë drejtimin e ekipit deri në fund të sezonit.

Drejtuesit e ekipit kryqytetas morën këtë vendim vetëm pak orë pas humbjes 3-1 përballë Heidenheim, i cili ndodhet në fund të tabelës.

Marie-Louise Eta do të jetë gruaja e parë, e cila do të drejtojë një ekip të Bundesligës për meshkuj si trajnere kryesore. Për Etën, e cila mori përsipër ekipin e femrave të Bundesligës së Berlinit, detyra nuk është krejtësisht e re. 34-vjeçarja më parë shërbeu si ndihmëstrajnere për klubin me seli në Köpenick gjatë betejës së tyre për të evituar rënien nga kategoria në maj 2024.

“Jam e kënaqur që Marie-Louise Eta ka pranuar të marrë këtë rol të përkohshëm përpara se të bëhet trajnere kryesore e ekipit të femrave siç është planifikuar këtë verë”, tha Heldt. Vetë Eta shtoi: “Jam e bindur se do të sigurojmë pikët vendimtare me këtë ekip”.

The post Marie-Louise Eta merr drejtimin e Union Berlin, e para trajnere femër që drejton një ekip të pesë kampionateve më të mira të Europës appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu