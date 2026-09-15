Mario Mitaj e bën “sefte”, më në fund luan dhe Genoa kualifikohet në 1/8 e finaleve të Kupës së Italisë! Gjen Interi
Pas një serie pafund pankinash në kampionat, Mario Mitaj zbriti më në fund në fushën e lojës me fanellën e Genoas.
Mbrojtësi i përfaqësueses shqiptare u zgjodh të ishte titullar në sfidën me Sudtirol në sfidën e zhvilluar në Ferraris e vlefshme për 1/16 e finaleve të Kupës së Italisë.
Mario Mitaj qëndroi në fushën e lojës për 61 minuta duke bërë një paraqitje të mirë për t’u zëvendësuar më pas nga sulmuesi Colombo.
Genoa për më tepër arriti të fitojë këtë ndeshje 1-0, që është suksesi i dytë sezonal për kuqeblutë, duke prerë kështu biletën për në 1/8 e finaleve të kompeticionit. Ai që vendosi për fatin e kësaj sfidë ishte Vazquez që shënoi në minutën e 87 të sfidës.
Kundërshtari i radhës për Genoan e Mario Mitajt do të jetë pikërisht Interi, kampionia e Italisë dhe njëkohësisht fituesja në fuqi e kompeticionit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.