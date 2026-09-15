Tiranë 20°C · Pjesërisht vranët 15 Shtator 2026
S&P 500 7,586 ▼0.45%
DOW 52,093 ▼0.63%
NASDAQ 25,982 ▼0.78%
NAFTA 105.81 ▲4.36%
ARI 4,339 ▼0.31%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $76,246 ▼ -3.5% ETH $2,419 ▼ -4.85% XRP $1.3027 ▼ -11.18% SOL $98.0700 ▼ -5.05%
S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 105.81 ▲4.36 % ARI 4,339 ▼0.31 % S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 105.81 ▲4.36 % ARI 4,339 ▼0.31 %
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
15 Sht 2026
Breaking
Emmy Awards 2026: Lista e fituesve FOKUS – Kallas: BE po shqyrton sanksione të reja ndaj kolonëve izraelitë në Bregun Perëndimor “Koja jonë po mbaron!”- Ish-studiuesi i “Google” jep alarmin për Inteligjencën Artificiale: AI mund të vrasë të gj Cheesecake klasik New York — ëmbëlsira e famshme amerikane me bazë biskotash Lëvizja “Dostojni Srbije” proteston para redaksisë së gazetës Danas — pas N1-it dhe Nova-s
Menu
Boterori

Mario Mitaj e bën “sefte”, më në fund luan dhe Genoa kualifikohet në 1/8 e finaleve të Kupës së Italisë! Gjen Interi

· 1 min lexim
në 1/8 e finaleve të

Pas një serie pafund pankinash në kampionat, Mario Mitaj zbriti më në fund në fushën e lojës me fanellën e Genoas.

Mbrojtësi i përfaqësueses shqiptare u zgjodh të ishte titullar në sfidën me Sudtirol në sfidën e zhvilluar në Ferraris e vlefshme për 1/16 e finaleve të Kupës së Italisë.

Mario Mitaj qëndroi në fushën e lojës për 61 minuta duke bërë një paraqitje të mirë për t’u zëvendësuar më pas nga sulmuesi Colombo.

Genoa për më tepër arriti të fitojë këtë ndeshje 1-0, që është suksesi i dytë sezonal për kuqeblutë, duke prerë kështu biletën për në 1/8 e finaleve të kompeticionit. Ai që vendosi për fatin e kësaj sfidë ishte Vazquez që shënoi në minutën e 87 të sfidës.

Kundërshtari i radhës për Genoan e Mario Mitajt do të jetë pikërisht Interi, kampionia e Italisë dhe njëkohësisht fituesja në fuqi e kompeticionit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu