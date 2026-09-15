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Boterori

Lamtumira e Lionel Messi, Argjentina planifikon një ndeshje speciale për t’u përshëndetur për herë të fundit me tifozë

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për herë të fundit

Lionel Messi pritet të rikthehet për herë të fundit në përfaqësuesen e Argjentinës, në një ndeshje që do të shërbejë si ceremonia e lamtumirës së një prej futbollistëve më të mëdhenj në historinë e këtij sporti.

Sipas raportimeve të fundit nga ESPN Argentina dhe gazetari Federico Bueno, Federata Argjentinase e Futbollit po planifikon një grumbullim special për kapitenin e kampionëve të botës, me synimin që Messi të ketë mundësinë të përshëndesë për herë të fundit tifozët e “Albicelestes”.

Edhe pse 39-vjeçari ka lënë të kuptohet se karriera e tij me kombëtaren është drejt fundit, ideja është që kapitulli i fundit të mos mbyllet thjesht me një njoftim, por me një mbrëmje të veçantë në fushën e lojës.

Messi ka shkruar historinë me Argjentinën, duke fituar Kupën e Botës në Katar në vitin 2022, dy herë Copa América, si dhe medaljen e artë olimpike.

Tashmë, Federata Argjentinase dëshiron t’i japë kapitenit një lamtumirë në lartësinë e karrierës së tij. Një ndeshje ku “Pleshti” do të veshë edhe një herë fanellën bardhekaltër dhe do të përshëndesë tifozët që e kanë shoqëruar gjatë gjithë rrugëtimit të tij.

Nëse plani realizohet, kjo do të jetë ndarja përfundimtare e Lionel Messit nga kombëtarja e Argjentinës, pas një epoke që tashmë është pjesë e historisë së futbollit.

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