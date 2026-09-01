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MLB

Marlins ndaj Nationals, 31 gusht 2026 — Përmbledhje nga Nationals Park

· 2 min lexim

Në Nationals Park, Washington, DC, Miami Marlins dhe Washington Nationals përballen më 31 gusht 2026 në ndeshjen që nisi në orën 12:45. Titullarët për ndeshjen ishin R. Gusto për Marlins (1-3, 3.98 ERA) dhe W. Dion për Nationals (1-1, 3.67 ERA).

Siç raporton Bleacher Report, bilancet sezonale tregojnë Marlins 69-68 dhe Nationals 65-74; Marlins kanë 27-41 jashtë fushe, ndërsa Nationals 31-39 në shtëpi. Në listat e dëmtimeve figurojnë emra të ndryshëm, përfshirë A. Nardi, R. Snelling, W. Kempner dhe X. Edwards, si dhe D. Millas, J. Wood, K. Waldichuk dhe emra të tjerë të vendosur në IL për arsye të ndryshme.

Marlins udhëheqin MLB për numrin e homerun-ëve (190) dhe për slugging (.430), ndërsa në nivel individual spikat J. Wood me 30 homerun për Nationals dhe H. Hernández me 22 për Marlins. Në drejtim të strikeout-eve, E. Pérez ka 142 për Marlins dhe C. Cavalli 177 për Nationals; sa i përket shpëtuesve, P. Fairbanks ka regjistruar 18 saves dhe C. Beeter 12.

Sezoni ka treguar diferenca në forcën e goditjes dhe në performancën e pitching-ut, duke e bërë çdo ndeshje vendimtare për pozicionimin në tabelë. Menaxhimi i listave të dëmtimeve dhe përdorimi i bullpen-it do të jenë faktorë kyç në përfundim të sezonit për të dyja skuadrat.

Të dhënat dhe përmbledhja e statistikave janë marrë nga Bleacher Report.

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